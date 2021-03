Kurti e Osmani takohen sot me kryetarin e LDK-së

Kandidari i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër, Albin Kurti dhe kandidatja për Presidente, Vjosa Osmani sot do të presin në takim kryetarin e LDK-së Lumir Abdixhikun për tu konsultuar për formimin e institucioneve.

Ky takim do të mbahet në ndërtesën e Kuvendit në ora 14:30.

Gjatë kësaj jave, Kurti e Osmani kanë takuar përfaqësuesit e partive politike para formimit të Qeverisë Kurti II.

Seanca konstituive është vendosur të mbahet më 22 mars.

Deri më tani, PDK dhe AAK kanë thënë se nuk do të votojnë Osmanin për presidente e as nuk do t’i bëjnë korum.