Kurti ndan pako ​tre milionë euro për komunitetet joshumicë

99 përfitues për përkrahjen e bizneseve nga komuniteti joshumicë kanë nënshkruar të martën kontratat në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim. Në ceremoninë e nënshkrimit të këtyre kontratave ka marrë pjesë edhe kryeministri Albin Kurti, i cili tha se pakoja prej 3 milionë euro do u ndahet përfituesve të ndryshëm, të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik.

Kryeministri Kurti theksoi se nga e njëjta pako kanë përfituar më parë 57 organizata të shoqërisë civile të angazhuara në realizimin e projekteve sociale dhe kulturore, ndërsa 103 fermerë të vegjël janë mbështetur me pajisje moderne bujqësore.

“Është nder dhe kënaqësi për mua që po bëhemi bashkë me një ceremoni kaq të rëndësishme, ku edhe pakoja prej 3 milionë euro do t’i ndahet përfituesve të ndryshëm që janë këtu për të punuar e për të kontribuar për zhvillim ekonomik, për shoqërinë civile dhe për mirëqenie për të gjithë”, u shpreh Kurti.

Nga pakoja mbështetëse për komunitetet joshumicë, Kurti shtoi se kanë mundësuar vende të reja pune për bizneset ekzistuese, fermerët dhe prodhuesit e vegjël në zonat rurale.

“Të tre shtyllat e paketës mbështetëse janë të dizajnuara për të krijuar mundësi për praktikë pune, zhvillim të aftësive, punësim, prodhim dhe në fund mirëqenie për komunitetet jo shumicë në Republikën tonë. Po ashtu, vitin e kaluar Ministria për Komunitete dhe Kthim financoi 123 projekte për biznese të vogla dhe kompani start up, për komunitetet joshumicë, prej të cilave 48 ishin për komunitetin serb në Kosovë. Komunitetet jo shumicë përbëjnë 17% të subvencioneve të Ministrisë së Ekonomisë për pajisje efikase si pjesë e masave tona të efiçiencës së energjisë, dhe 9% e praktikantëve të paguar përmes programit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve Kosova Generation Unlimited vijnë nga radhët e komuniteteve joshumicë, kështu që kjo është padyshim një përqindje përfaqësuese në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë”, deklaroi ai.

Më tej, Kurti theksoi se në buxhetin e shtetit për komunat me shumicë serbe për këtë vit janë planifikuar gjithsej 149 projekte kapitale.

“Ndërkaq, në buxhetin e shtetit për komunat me shumicë serbe në vitin 2023 janë planifikuar gjithsej 149 projekte kapitale në vlerë prej 12.35 milionë euro. Qasja jonë është holistike, qëllimi ynë është mirëqenia për të gjithë përmes politikave që janë gjithëpërfshirëse, që do të thotë se gjithë përfshirja është qasja jonë”, përfundoi ai.

Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq tha se personat përfitues kanë të drejta dhe obligime.

“Pjesa më e rëndësishme e këtij procesi është që ju si përfitues keni të drejta dhe obligime brenda objektit. Llogaritet një përgjegjësi e juaj, që duhet të jetë një përkushtim për të ardhmen. Kjo do të thotë se ne do të ju përcjellim, për çdo dy vjet kemi obligim të vlerësojmë punën tuaj dhe nëse ai vlerësim tregon që ju jeni të gatshëm dhe të aftë të pranoni më shumë mbështetje, ministria do të ofrojë mbështetje shtesë. Ky është një projekt, i cili është si partnership për të ardhmen. Kjo është një strategji afatgjatë, e cila ju siguron që gjithmonë do të keni institucionet pranë jush”, tha Rashiq.

Më tej, ai theksoi se janë të përkushtuar që viti i ardhshëm të jetë më i rëndësishmi sa i përket stimulimit të komuniteteve në Kosovë.