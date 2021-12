Kurti në Bruksel përmend liberalizmin e vizave, thotë se integrimi në BE nuk ka alternativë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është duke qëndruar në Bruksel, ku sot do të marrë pjesë në takimin e Këshillit të Stabilizim Asociimit, Kosovë-BE.

Para fillimit të këtij takimi, Kurti ka zhvilluar takim me komisionarin e Bashkimit Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim, Oliver Varhelyi.

Kurti ka përmendur edhe njëherë se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave.

“E vlerësova diskutimin e sotëm me Oliver Varhelyi për progresin e Kosovës në MSA. Kemi përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave dhe besojmë që BE-ja të lëvizë para. Integrimi në BE nuk ka alternativë. Ne jemi të motivuar të vazhdojmë reformat tona transformuese në bashkëpunim të ngushtë me BE-në”, ka shkruar Kurti.

Kryeministri Kurti në kryeqytetin evropian po shoqërohet nga zëvendësi i tij Besnik Bislimi, ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, ministri i Financave, Hekuran Murati, ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla, Ministri i Mjedisit dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu dhe zëvendësministrja e Drejtësisë, Nita Shala.