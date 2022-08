Kurti për Reuters: Nuk jemi në vitin 1998, ne jemi shumë më të përgatitur për të mbrojtur sovranitetin tonë

Kosova është e përgatitur të qëndrojë kundër një sulmi të mundshëm nga Serbia pasi përkeqësimi i grindjeve me minoritetin serb mund të rezultojë në një konflikt të ri të armatosur, tha kryeministri Albin Kurti.

Tensionet midis Serbisë dhe Kosovës u ndezën përsëri në fillim të këtij muaji kur Prishtina tha se do të detyronte serbët që jetojnë në veri, të cilët mbështeten nga Beogradi dhe nuk i njohin institucionet e Kosovës, të fillojnë të përdorin targat e lëshuara në Prishtinë, raporton Reuters, përcjell lajmi.net.

Situata u qetësua pasi Kurti, nën presionin e SHBA-së dhe Bashkimit Evropian, pranoi të shtynte rregullimin e targave të makinave deri më 1 shtator dhe paqeruajtësit e NATO-s mbikëqyrën heqjen e postblloqeve të vendosura nga serbët.

“Nuk duhet të përjashtojmë që këto politika agresive të Beogradit mund të kthehen edhe në një sulm kundër Kosovës në një mënyrë apo tjetrën”, tha Kurti për Reuters.

“Ne jemi vigjilentë, por jo të frikësuar.”

Ai shtoi: “Unë nuk po them se do të na sulmojnë këtë javë ose në vijim, por do të ishte krejtësisht e papërgjegjshme të përjashtohej…mundësia e rritjes së tensioneve dhe konflikteve të reja”.

Vendi i vogël ballkanik pa dalje në det fitoi pavarësinë nga Serbia në vitin 2008, pothuajse një dekadë pas një kryengritjeje kundër sundimit represiv të Beogradit.

Serbët etnikë përbëjnë 5 për qind të popullsisë 1.8 milionëshe të Kosovës, që është 90 për qind shqiptarë etnikë.

Rreth 50,000 prej tyre jetojnë në veri të Kosovës, afër kufirit me Serbinë. 40,000 të mbetur jetojnë në jug të lumit Ibër dhe janë duke përdorur targa të lëshuara nga qeveria e Kosovës.

Serbia mohon ngritjen e tensioneve dhe konfliktit në Kosovë, duke akuzuar Prishtinën për shkeljen e të drejtave të pakicave serbe.

KURTI KRITIKON ROLIN E RUSISË

Partitë opozitare në Prishtinë e kanë akuzuar Kurtin se po frikëson investitorët duke folur hapur për një konflikt të ri të mundshëm me Beogradin.

Kurti i hedh poshtë këto akuza. Ai akuzoi Rusinë, e cila është aleati kryesor i Serbisë dhe ka vënë veton ndaj ofertës së Kosovës për anëtarësim në Kombet e Bashkuara, për një rol në nxitjen e tensioneve të reja etnike në ish-krahinën jugore të Serbisë.

“Presidenti despotik (rus) (Vladimir) Putin është një njeri i luftës dhe ai do të kishte interes të përhapte luftën sepse dëshiron të normalizojë luftën”, tha Kurti, duke aluduar për pushtimin e Rusisë në Ukrainën fqinje në shkurt.

“Ne kemi institucionet dhe organet tona të sigurisë dhe mbrojtjes, Kosova është shtet tani, ky nuk është viti 1998”, tha Kurti.

“Ky është viti 2022, kështu që ne jemi shumë më të përgatitur për të mbrojtur sovranitetin tonë, integritetin territorial, për të mbrojtur demokracinë, sundimin e ligjit, kushtetutshmërinë dhe për të mbrojtur progresin tonë.”

Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vuçiq pritet të takohen në Bruksel për më shumë bisedime më 18 gusht. Beogradi dhe Prishtina janë të përkushtuar publikisht për një dialog të sponsorizuar nga BE për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura, por pak përparim është bërë. Kosova i është bashkuar dënimit të BE-së dhe SHBA-së për veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe i është bashkuar sanksioneve kundër Moskës. Serbia nuk ka vendosur sanksione kundër Rusisë pavarësisht synimit të saj për t’u bashkuar me BE-në dhe për të harmonizuar politikën e jashtme me bllokun.

Kosova hodhi poshtë dominimin serb në vitin 1999 pasi sulmet ajrore të NATO-s i dhanë fund një kundër-kryengritjeje brutale nga forcat serbe të sigurisë. Por Serbia ligjërisht ende e konsideron Kosovën pjesë integrale të territorit të saj dhe me ndihmën e Moskës e ka bllokuar Kosovën nga anëtarësimi në institucione të ndryshme ndërkombëtare.

NATO ka rreth 3,700 trupa të stacionuara në Kosovë për të ruajtur paqen e saj të brishtë dhe javën e kaluar tha se do të ndërhynte në përputhje me mandatin e saj nëse rrezikohej stabiliteti.