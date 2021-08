Kurti u bën thirrje qytetarëve të vaksinohen: Nuk ka të vdekur nga varianti delta të atyre që janë vaksinuar

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka ftuar qytetarët që të vaksinohen kundër COVID-19, duke shtuar se asnjë i infektuar me variantin delta që është vaksinuar nuk ka vdekur deri më tani.

Kurti gjatë mbledhjes së sotme të Qeverisë së Kosovës, shtoi se marrja e masave të reja është e domosdoshme që të ruhet shëndeti publik.

Tutje, Kurti shtoi se edhe pse ka raste që të vaksinuarit po infektohen me COVID-19, ata po e kalojnë shumë më lehtë virusin.

“Përkundër asaj se vaksinimi po shkon mirë, e kemi të detyrueshme që të marrim masa të reja, të cilat do ta ngadalësojnë ritmin e infeksioneve dhe në këtë mënyrë ta ruajmë shëndetin publik. Distanca fizike, e maskat, e higjiena personale është e domosdoshme, por detyrë mbi detyrat për të gjithë neve si qytetarë të përgjegjshëm është vaksinimi. Vaksina ka, mund të zgjidhet lloj i saj, vetëm se duhet të merret. Pra, nuk kemi të vdekur nga varianti delta që paraprakisht janë vaksinuar. Ata që janë vaksinuar, po, ka raste të tilla kur janë infektuar me versionin delta, mirëpo e kanë kaluar shumë me lehtë”, theksoi Kurti.

Ndryshe, në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës janë miratuar masat e reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19 në Kosovë, sipas propozim vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë.

Mbledhja e Qeverisë së Kosovës / Foto: Ridvan Slivova

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka bërë të ditur se nga data 20 gusht do të mbyllen klubet e natës dhe do të ndalohen ahengjet familjare, si dasma e fejesa.

Ai u shpreh se nga momenti i publikimit të vendimit, do të shkurtohet edhe orari i gastronomisë.

“Nga data 20 gusht do të mbyllen klubet e natës, do të ndalohen ahengjet si fejesat, dasmat etj. Nga momenti i publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare do të shkurtohet orari i gastronomisë”, tha Vitia në konferencë për medie.

Vitia theksoi se masat për ruajtjen e shëndetit publik janë kritike për të parandaluar përhapjen më të gjerë të virusit dhe të vdekjeve nga sëmundja.