Kush do të fitonte garën mes një Tesla Model 3 dhe Lamborghini Urus?

Në këtë pikë, makinat elektrike Tesla njihen jo vetëm si automjete luksoze elektrike por edhe si konkurrentë të garave zvarritëse.

Por a mundet Model 3, një Tesla e nivelit fillestar të mund një Lamborghini Urus të specifikuar në një garë zvarritjeje?

Megjithatë, Tesla Model 3 këtu nuk është i thjeshtë. Është modeli Model 3 performance, që do të thotë se ka dy modele elektrike që fuqizojnë çdo aks pas asnjë kuti ingranazhi. Sipas specifikave në video, fuqia totale e prodhimit nga dy motorët është 490 kuaj fuqi.

Lambroghini Urus në anën tjetër ka një avantazh të madh vetëm në letër. Motori V8 me dy turbo 4.0 litra prodhon 641 kuaj fuqi.

Ajo që Tesla kishte një avantazh ndaj super SUV-it të madh në video ishte kur bëhet fjalë për peshën. Modeli 3 ishte më i lehtë se Urus me rreth 347 kilogramë, gjë që duhet të kompensojë avantazhin e fuqisë së Lamborghini.

Një tjetër pikë krahasimi ishin nisjet e tyre. Modeli 3 do të nisej me përsosmëri pothuajse çdo herë, derisa Urus siç u theksua, ishte i humbur pavarësisht nga lëvizja me të gjitha rrotat.

Për sa i përket përshpejtimit, dy rivalët këtu ishin në të njëjtin terren. Të dy makinat mund të shpejtojnë në 100 kilometra në orë për 3.3 sekonda.