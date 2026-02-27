Kush e shfrytëzon tensionin SHBA-Iran dhe për çfarë arsyeje?

Instrumentalizimi i krizës për konsum të brendshëm politik
Nga Muhittin Ataman “Daily Sabah”
Tensioni midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit po ndiqet nga afër nga bota, me spekulime në rritje nëse konflikti do të përshkallëzohet në luftë. Të dy vendet janë ulur në tryezën e negociatave në Muskat të Omanit dhe më pas në Gjenevë të Zvicrës.
Duket se nuk do të jetë një vendim i lehtë për t’u marrë për të dyja palët. Nga pala iraniane po shohim të përdoret një gjuhë pajtuese. Zyrtarët e tyre shpjegojnë me këmbëngulje se nuk do ta fillojnë luftën.
Megjithatë, Irani përballet me rreziqe dhe kërcënime shumë serioze në dy fusha. Nga njëra anë, ndoshta regjimi iranian po kalon ditët e tij më të vështira që nga revolucioni i vitit 1979 në politikën e tij të brendshme. Vala e fundit e protestave dhe problemet ekonomike në rritje po shkaktojnë kohë të vështira për regjimin iranian.
Nga ana tjetër, duke pasur parasysh humbjet e vitit të kaluar, siç janë sulmet kundër Iranit gjatë Luftës 12-ditore, rënia e regjimit të Asadit në Siri, i cili ishte aleati më i ngushtë i Iranit në rajon, dhe goditjet e pësuara nga Hezbollahu në Liban, Irani është i detyruar të mbajë një qëndrim mbrojtës kundër SHBA-së dhe Izraelit.
Në fillim të tensionit, SHBA-të kishin vetëm një kërkesë: t’i jepnin fund programit bërthamor të Iranit. Megjithatë, ndërsa negociatat u zvarritën, SHBA-të rritën presionin. Tani SHBA-të kanë tre kërkesa kryesore ndaj Iranit: t’i japë fund programit të tij bërthamor, të kufizojë raketat e tij balistike me rreze të gjatë veprimi dhe t’i japë fund mbështetjes së tij për grupet rajonale të ndërmjetësuara.
Duke pasur parasysh shpjegimet e zyrtarëve iranianë, duket se Irani është gati të bëjë lëshime në lidhje me programin e tij bërthamor. Në këmbim, Irani dëshiron që SHBA-të të heqin sanksionet ekonomike dhe t’i lejojnë Iranit të pasurojë uraniumin. Megjithatë, Irani nuk do t’i pranojë dy kërkesat e tjera për dy arsye kryesore. Para së gjithash, Irani ka nevojë për një kërcënim të jashtëm efektiv për të konsoliduar regjimin dhe gjithashtu për të siguruar unitetin kombëtar.
Së dyti, Irani dëshiron të ruajë fuqitë e tij parandaluese kundër kërcënimeve të jashtme. Nëse Irani përmbush tre kërkesat kryesore amerikane, ai do të humbasë fuqinë e tij parandaluese. Nëse heq dorë nga mbështetja për përfaqësuesit e tij rajonalë, ai do të humbasë ndikimin e tij.
Në mënyrë të ngjashme, nëse i jep fund programit të tij të raketave balistike me rreze të gjatë veprimi, Irani do të humbasë fuqinë e tij parandaluese. Çdo shtet global ose rajonal mund ta synojë drejtpërdrejt Iranin në rrethana të caktuara.
Ngjashëm me Iranin, SHBA-të dhe Izraeli kanë gjithashtu problemet e tyre për të zgjidhur. Izraeli pritet të mbajë zgjedhje parlamentare së shpejti. Netanyahu dëshiron të arrijë “një fitore tjetër” në rajon për të garantuar mbijetesën e tij politike.
Ai shkatërroi Gazën dhe kreu sulme në disa vende të rajonit. Tani, atij i duhet një tjetër aventurë politike për t’u rizgjedhur. Prandaj, qeveria izraelite do të ushtrojë presion shtesë mbi SHBA-në që të përdorë luftën.
Në SHBA, presidenti Donald Trump është kritikuar ashpër për anashkalimin e Kushtetutës dhe për aktivitetet e tij të njëanshme të politikës së jashtme. Institucionet amerikane kanë filluar të diskutojnë dhe ripërcaktojnë të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre ligjore.
Shumë politikanë, përfshirë disa republikanë, filluan të kritikojnë drejtpërdrejt administratën Trump për shkelje të Kushtetutës. Nga ana tjetër, zgjedhjet e mesit të mandatit janë një faktor tjetër presioni. Prandaj, Trump, popullariteti i të cilit ka pësuar luhatje, gjithashtu ka nevojë për një fitore dhe sukses para zgjedhjeve.
Pra, ndonëse realitetet rajonale dhe ekuilibri i fuqisë i dekurajojnë të tre shtetet nga shkuarja në luftë, të tre shtetet do ta instrumentalizojnë tensionin për të marrë atë që duan në politikën e brendshme. Domethënë, ata do ta shfrytëzojnë krizën për konsum të brendshëm. /tesheshi