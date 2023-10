Kuvendi i Shqipërisë diskuton për sulmin terrorist të 24 shtatorit

Deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do të mblidhen sot në një seancë të posaçme pas sulmit terrorist në fshatin Banjskë të Zveçanit.

Kjo seancë e posaçme përfshin interpelancë me kryeministrin Edi Rama, e ftuar nga deputeti demokrat Kreshnik Çollaku.

Interpelanca është ftuar me arsyetimin “dhënien e informacioneve dhe shpjegimeve lidhur me qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, hapat që parashikohen të ndërmerren dhe qëndrimet në raport me zhvillimet e pritshme në marrëdhëniet ndërshtetërore në Ballkan”.

Në këtë seancë parashihet edhe një mocion me debat dhe miratimi i projektrezolutës në mbështetje të Kosovës.

Debati pritet të zgjasë minimalisht 5 orë, ndërsa nga seanca e kaluar ka pasur përplasje të forta me opozitën që ka kritikuar mazhorancën për mënyrën se si e ka trajtuar “24 shtatorin”, ndërsa për partinë në pushtet opozita kërkon të bëjë politikë me Kosovën.

Socialistët kanë dashur që në seancë të ketë vetëm miratim të rezolutës, mirëpo opozita parlamentare ka insistuar në debat.

Kjo kërkesë ka kaluar në Konferencën e Kryetarëve, një mekanizëm analog me Kryesinë e Kuvendit në Kosovë, dhe sot pritet të ketë edhe debat mbi reagimin e shtetit shqiptar ndaj ngjarjeve në Kosovë.

Në këtë seancë nuk kanë të drejtë pjesëmarrjeje deputetët: Gazment Bardhi, Albana Vokshi, Elda Hoti, Bledion Nallbani, Zheni Gjergji, Lefter Gështenja, Asllan Dogjani dhe Luan Bacci.

Të njëjtit kishin penguar kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikolla në kryerjen e detyrave të saj në seancën e javës së kaluar dhe ndaj tyre është marrë masa e përjashtimit në seanca dhe komisione parlamentare deri më 18 tetor të këtij viti.