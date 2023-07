Kuvendi mban seancë të enjten e të premten, të fundit për sesionin pranveror

Shefja e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila, ka thënë se të enjten dhe të premten do të ketë seancë të Kuvendit.

Seanca e së premtes, sipas Kusari-Lilës, do të jetë e fundit për sesionin pranveror.

“Një seancë mbahet të enjten me pika të papërfunduara dhe të premten do të ketë seancë të re e që do të jetë seanca e fundit për këtë sesion pranveror. Të premten do të jetë në rend dite edhe projektligji për pensionet, projektligj që Qeveria ia ka rekomanduar Kuvendit”, ka thënë ajo.

Mbledhja e Kryesisë ka dështuar për shkak të kuorumit. Thirrja e seancës tani do të bëhet me ftesë të kryeparlamentarit Glauk Konjufca.