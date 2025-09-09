Ky është telefoni më i hollë i lakuar në botë

Telefoni më i hollë në botë me ekran të lakuar sapo është prezantuar në eventin IFA (Innovation For All) ShowStoppers 2025 nga Tecno.
Tecno – i njohur për telefonat e tij të shkëlqyer me buxhet të ulët dhe telefonat kryesorë në rajonet në zhvillim – po e rrit lojën e tij dhe ka vendosur të zgjerohet edhe në tregun evropian.
Megjithëse, për momentin, po e bën këtë vetëm në segmentin e laptopëve.
Tecno Slim, siç është quajtur, ka dy variante: një version 4G dhe një version 5G.
Nga të dy, versioni 4G është më i holli, vetëm 5.93 mm.
Varianti 5G i Tecno Slim mat 5.95 mm.
Megjithatë, një faktor forme super i hollë dhe një ekran i lakuar nuk janë të vetmet karakteristika përcaktuese të Tecno Slim, shkruajnë mediat e huaja.
Telefoni ka një kapacitet baterie prej 5,150 mAh dhe vjen me karikim të shpejtë 45W.
Të dy variantet kanë procesorë të ndryshëm: versioni 4G fuqizohet nga Helio G200 dhe versioni 5G fuqizohet nga Dimensity 6400.
Ekrani AMOLED, nga ana tjetër, ka një shpejtësi rifreskimi prej 144 Hz dhe një shkëlqim maksimal prej 4,500 nit-esh.
Tecno ka vendosur të injektojë shumë më tepër emocion në telefonin e saj. Përfshirja e një asistenti të Al – dhe mjeteve të ndryshme të Al – do të thotë gjithashtu që telefoni do të ndihet shumë më tepër si një shoqërues.
Sidomos falë aftësive të tij të përkthimit të drejtpërdrejtë, të cilat do ta bëjnë udhëtimin nëpër botë shumë të lehtë.
Siç u përmend më parë, kompania po zgjeron biznesin e saj të laptopëve në disa tregje evropiane, përkatësisht në Spanjë dhe Francë.
Laptopët Megabook K15S dhe K16S të Tecno-s, sipas kompanisë, janë projektuar duke pasur parasysh nevojat më të kërkuara të klientëve evropianë.
Laptopi kryesor Megabook S14, i cili është laptopi OLED, do të jetë gjithashtu i disponueshëm në disa tregje evropiane më vonë këtë vit.
Kur të dalë në shitje, konsumatorët do të kenë mundësinë të zgjedhin midis procesorëve Snapdragon X Elite ose Intel Core Ultra 9.