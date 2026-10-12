Përditësimi i ri për Windows 11 liron memorien dhe përshpejton punën e kompjuterit

Microsoft ka publikuar një përditësim të ri për Windows 11, i cili sjell përmirësime që mund të ndihmojnë në lirimin e memories dhe në përshpejtimin e funksionimit të kompjuterëve.
Përditësimi është pjesë e përpjekjeve të Microsoftit për të përmirësuar performancën e sistemit operativ dhe për të optimizuar mënyrën se si Windows 11 menaxhon burimet e kompjuterit.
Një prej ndryshimeve lidhet me menaxhimin e memories, ndërsa përdoruesit mund të vërejnë një funksionim më të qëndrueshëm të sistemit, veçanërisht gjatë përdorimit të disa aplikacioneve njëkohësisht.
Përditësimi sjell gjithashtu rregullime të gabimeve dhe përmirësime të përgjithshme të performancës dhe sigurisë.
Microsoft rekomandon që përdoruesit të instalojnë përditësimet më të fundit, pasi ato përmbajnë jo vetëm veçori të reja, por edhe rregullime që mund të ndikojnë në stabilitetin dhe sigurinë e Windows 11.
Përditësimi po shpërndahet gradualisht te përdoruesit e Windows 11 dhe disponueshmëria mund të varet nga versioni i sistemit operativ dhe pajisja që përdoret.