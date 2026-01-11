Salla Veriore e CES 2026 është vendi ku do të gjeni pajisjet më të avancuara, si zgjidhjet për qytetet inteligjente, teknologjinë AI për ndërmarrje dhe automatizimin — e kjo do të thotë robotë. SHUMË robotë mahnitës.
Unë jam thjesht një lojtar me një blog luksoz, kështu që nuk jam i pajisur për t’ju thënë nëse një dorë robotike është më e avancuar se një tjetër, ose nëse ata robotët që mbushin raftet janë vërtet autonomë. Por mund t’ju them se pashë robotin autonom të pingpongut të Sharpa-s të luante më se barabartë në një ndeshje SHUMË intensive kundër një kundërshtari njerëzor, falë kohës së tij të paimagjinueshme të reagimit prej 0.02s.
Ishte magjepsëse. Shumë pak topa arritën të kalonin mbrojtësin kibernetik, dhe ai gjithashtu arriti ta mbante topin në lojë me devotshmëri — duke kaluar shpesh gjuajtje tinëzare ndaj rivalit të tij prej mishi e kockash. Shikoni vetëm pozën e tij! Roboti autonom i pingpongut i Sharpa-s erdhi i përgatitur për të fituar, dhe turma po çmendej nga gëzimi.