Ky suplement sipas ekspertëve nuk është aspak i nevojshëm në përditshmëri

Shumë prej nesh janë të ekspozuar ndaj marketingut që elektrolitet apo pluhurat për hidratim janë domosdoshmëri e përditshme, por ekspertët e shëndetit thonë se kjo është e tepërt për shumicën e njerëzve.

Për personat e zakonshëm që nuk bëjnë stërvitje intensive apo që nuk humbin shumë lëng përmes djersitjes, trupi merr elektrolitet e nevojshme nga ushqimi i përditshëm dhe uji, pa pasur nevojë për pluhura shtesë dhe të shtrenjtë.

Sipas ekspertëve përdorimi i elektroliteve është më i vlefshëm për sportistët që stërviten intensivisht për orë të tëra apo për ata që humbin shumë minerale gjatë nxehtësisë ekstreme. Në këto situata, suplementet mund të ndihmojnë me rikthimin e niveleve të mineralëve që humbin me djersitje. Përtej këtij përdorimi të kufizuar, për shumicën e njerëzve ato janë më shumë një produkt i marketingut sesa një nevojë reale.

Nëse po kërkoni vetëm të qëndroni të hidratuar dhe të shëndetshëm në jetën e përditshme, uji dhe një dietë e ekuilibruar me fruta, perime dhe ushqime të pasura me minerale shpesh janë zgjidhja më e mirë dhe më natyrale, pa kosto shtesë apo produkte të tepërta.

