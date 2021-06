Lajçak: Marrëveshja e Uashingtonit nuk përfaqëson asgjë, vetëm dialogu evropian ka legjitimitet ndërkombëtar

Udhëheqësit e Serbisë dhe Kosovës do të takohen menjëherë për të rifilluar dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian që do të normalizojë marrëdhëniet dhe do t’i vendosë të dy kombet në një rrugë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, tha për Euronews i dërguari i BE-së, Miroslav Lajçak.