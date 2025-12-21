Forcat izraelite kanë qëlluar dhe vrarë një fëmijë 16-vjeçar gjatë një bastisjeje në qytetin Qabatiya në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Kabineti i sigurisë i Izraelit ka miratuar ngritjen e 19 vendbanimeve të reja të paligjshme në Bregun Perëndimor.
Shembja e një ndërtese të dëmtuar në Qytetin e Gazës, ku shumë banorë përpiqen të gjejnë strehim të sigurt, ka vrarë katër persona.
Një sulm izraelit në Yatar të Libanit jugor ka vrarë një person dhe ka plagosur dy të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Libanit. Izraeli pretendon se sulmi kishte në shënjestër një luftëtar të Hezbollahut.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës ka paralajmëruar se 50 përqind e ilaçeve thelbësore janë jashtë stokut, pasi sistemi shëndetësor i enklavës përjeton “një varfërim serioz dhe të pashembullt”.
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
