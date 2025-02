Lajmet më të fundit nga Palestina këtë mëngjes

Vendet dhe grupet e të drejtave kanë dënuar vendimin e Presidentit Trump për të sanksionuar Gjykatën Penale Ndërkombëtare (ICC), me Holandën që thotë se puna e GJNP-së është “thelbësore në luftën kundër mosndëshkimit”, ndërsa Amnesty e ka etiketuar masën “të pamatur”.



Kryeministri Netanyahu ka përsëritur mbështetjen e tij për propozimin e Trump për të zhvendosur pothuajse dy milionë palestinezë nga Gaza dhe u bëri thirrje kritikëve që ta konsiderojnë atë “me kujdes”.



Zyrtarët egjiptianë i kanë thënë administratës Trump se do t’i rezistojë planeve për të rivendosur popullsinë e Gazës dhe masa rrezikon të rrezikojë marrëveshjen e saj të paqes me Izraelin, sipas agjencisë së lajmeve Associated Press.



Ish-ministri izraelit i mbrojtjes, Yoav Gallant, ka kundërshtuar rrëfimin e Netanyahut për sulmin e peigjerave të Izraelit kundër Hezbollahut në Liban, pasi përçarja mes të dyve shfaqet publikisht.



Luftëtarët palestinezë kanë shpërthyer një mjet shpërthyes pranë një automjeti ushtarak izraelit gjatë përleshjeve pranë qytetit të pushtuar të Jeninit në Bregun Perëndimor, ndërsa operacionet javore izraelite në zonë vazhdojnë.

