Laporta: Messi e do Barçën, kjo është shtëpia e tij

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta ka zbuluar se Lionel Messi dëshiron të kthehet në klub, me argjentinasin që do të largohet nga Paris Saint-Germain.

Messi u largua pa dëshirë nga Barcelona për shkak të problemeve financiare dy vjet më parë, pasi kishte kaluar të gjithë karrierën e tij me skuadrën katalunase dhe u transferua në kryeqytetin francez.

35-vjeçari nënshkroi një kontratë dyvjeçare me PSG-në me një opsion për një vit tjetër – të cilën të dyja palët fillimisht ishin të prirura për ta aktivizuar – por duket pothuajse e sigurt se ai tani do të shkojë drejt derës së daljes në fund të këtij viti..

PSG së fundmi e pezulloi Messin për një udhëtim të paautorizuar në Arabinë Saudite, gjë që besohet se ka zemëruar hierarkinë e klubit francez, ndërsa të shtunën ai u tund nga tifozët e tij në atë që po bëhet një fund i keq për kohën e tij në Ligue 1.

U raportua gjerësisht se Messi ka rënë dakord të nënshkruajë për klubin saudit Al-Hilal me një kontratë me vlerë 552 milionë funte javën e kaluar, derisa babai i tij Jorge i hodhi poshtë këto pretendime, në një nxitje të shpresave të Barcelonës për ta rikthyer atë në La Liga sezonin e ardhshëm.

Presidenti i Barcelonës, Laporta tani ka konfirmuar se ai ka zhvilluar bisedime ‘shumë të mira’ me Messin teksa ai kërkon ta kthejë atë në ‘shtëpi’ gjatë verës.

“Kam folur me Messin”, tha Laporta.

“Ishte shumë e këndëshme. Ne e kemi rikuperuar marrëdhënien. Messi dëshiron Barçën, ai ndjen se ky klub është shtëpia e tij”.