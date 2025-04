LDK refuzon ftesën e Kurtit për konstituimin e Kuvendit

Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në takimin konsultativ lidhur me konstituimin e Kuvendit, të ftuar nga kryeministri në detyrë, Albin Kurti, njëherit kryetar i LVV-së.

Këtë e ka bërë të ditur deputetja e kësaj partie, Hykmete Bajrami.

Ajo ka thënë se posti i nënkryetarit të Kuvendit i takon LDK-së dhe nuk është pjesë e diskutimve, duke shtuar se krijimin shumicës në parlament kjo parti nuk është e interesuar

“As kryetari Abdixhiku dhe askush nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të merr pjesë në këtë takim. Pozita e nënkryetarit të Kuvendit që i takon Lidhjes Demokratike të Kosovës është në bazë të rezultatit zgjedhor, dhe nuk është objekt diskutimi me asnjë parti tjetër. Për me tepër nënkryetarët votohen në pako nga Kuvendi, sipas praktikës së deritanishme. Ndërsa zgjedhja e kryetarit të Kuvendit është çështje e marrëveshjes politike mes partive që synojnë të krijojnë shumicën dhe Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë ka e ka bërë të qartë se nuk është e interesuar për një marrëveshje të tillë”, ka thënë Bajrami për Tëvë1.