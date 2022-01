Lëng i sheges

Frutat dhe perimet janë shumë të pasura me antioksidantë, vitamina dhe minerale.

Ato duhet të jenë pjesë e çdo regjimi të kujdesshëm ushqimor për më shumë shëndet dhe organizëm të fortë.

Nuk ka njeri që nuk ka dëgjuar për antioksidantët sot, të shpjeguar qartë

Por për ju që ju ka shpëtuar si term, duhet të dini që antioksidantët janë molekula tepër të rëndësishme të cilat luftojnë radikalet e lira në organizmin tonë.

Këto radikale përshpejtojnë plakjen dhe trondisin sistemin tonë imunitar.

Vlerat e antioksidantëve për trupin janë ndër më të lakmuarat.

Për vite me rradhë, shkencëtarët kanë kërkuar për burimet më të pasura të antioksidantëve dhe kanë identifikuar shumë fruta të pasura me to.

Këtu mund të përmendim manaferrat, boronicat por edhe shega.

Shega renditet në listën e shkurtër të disa frutave që kanë të njëjtat vlera si në formën e plotë të tyre ashtu edhe në formën e lëngut.

Jëkura e shegës përmban sasinë maksimale të antioksidantëve.

Këto të fundit çuditërisht shumëfishohen në momentin që fryti shtrydhet dhe nxjerr lëngun fantastik.

Shega Dhe Limoni, Kombinimi i Dyfishtë i Antioksidantëve

Studimet të cilave kanë analizuar përmbajtjen e lëngut të limonit dhe të shegës për të identifikuar kombinimet më të fuqishme të antioksidantëve.

Ata kanë arritur në konkluzionin se kombinimi i 75% lëng shege me 25% lëng limoni ka një potencial shumë të fortë për dyfishimin e tyre.

Përveç të tjerave, një kombinim i tillë ofron sasi të larmishme të vitaminës C.

Sipas ekspertëve , një gotë e vetme me lëng shege ofron 40% të dozës ditore të acidit folik dhe vitaminave A, C dhe E.

Ky lëng është i shkëlqyer për shëndetin e zemrës, imunitetin, pastrimin e organizmit, veshkat, lëkurën dhe shëndetin në përgjithësi.

Pirja e rregullt e lëngut të shegës, sidomos tani që janë të stinës, do ju ndihmojë të mbroni trupin tuaj dhe ta mbani atë në formë.

Shtrydhni lëngun e një kokërr shege dhe shtojini dy-tre lugë gjelle lëng limoni. Shija do të jetë e athët dhe nëse preferoni shtojini pak mjaltë për ëmbëlsi. Mund ta konsumoni një gotë çdo ditë.