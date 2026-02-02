Lexus i jep fund prodhimit të LC

Lexus konfirmoi se do të ndërpresë prodhimin e modelit të saj coupe LC dhe kabriolet me motor V8 pas vitit 2026.
“Lexus LC 500 zyrtarisht do të ndërpritet pas vitit 2026. Lexus vlerëson vazhdimisht kombinimin e modeleve dhe strategjinë e saj për të optimizuar opsionet e linjës së produkteve për të përmbushur nevojat e klientëve tanë dhe për t’u përshtatur me kërkesën e konsumatorëve”, tha një zëdhënës i markës.
Lexus e zbuloi veturën sportive, të bazuar në konceptin LF-LC të vitit 2012, në Panairin e Automobilave në Detroit të vitit 2016.
LC debutoi me një motor V8 5.0 litra që prodhonte 471 kuaj fuqi.
Lexus ofroi gjithashtu një version hibrid, duke çiftëzuar një motor V6 3.5 litra me dy motorë elektrikë për një prodhim të kombinuar prej 354 kuaj fuqi, por kompania shiti vetëm 251 kopje.
As modeli standard LC nuk pati ndonjë sukses të madh.
Edhe në vitin e tij më të mirë (2021), Lexus shiti vetëm 2,782 njësi, me më pak se 1,300 shembuj që gjetën shtëpi të reja në vitin 2021.
Pra dihej se ishte vetëm çështje kohe para se të ndërpritej edhe e gjithë linja LC.