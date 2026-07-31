Liderët evropianë të shqetësuar për mbërritjet masive të emigrantëve në enklavën spanjolle Ceuta

Disa liderë evropianë shprehën sot shqetësimin e tyre lidhur me ardhjet masive të emigrantëve në Ceuta, enklavën e Spanjës në Afrikën Veriore, transmeton Anadolu.
Ministri i Brendshëm francez Laurent Nunez njoftoi se Franca do të forcojë kontrollet kufitare me Spanjën. “Në përgjigje të situatës së vërejtur në enklavën e Ceutës, kam udhëzuar që në mbrëmjen e kaluar që kontrollet në kufirin spanjoll të përforcohen pa vonesë”, shkroi Nunez në platformën amerikane të mediave sociale X.
Nunez tha se ai po aktivizonte një forcë të ndërhyrjes së shpejtë kufitare për të kryer kontrolle të thella. Ndërkohë, një burim i afërt me presidentin francez Emmanuel Macron konfirmoi për transmetuesin BFMTV se presidenti i ka kërkuar Nunez të marrë të gjitha masat e duhura për të forcuar kontrollet në kufirin me Spanjën.
Macron gjithashtu thuhet se theksoi se “Franca është e gatshme t’u ofrojë autoriteteve spanjolle çdo mbështetje që mund të kenë nevojë, përfshirë edhe agjencinë Frontex”.
Kryeministri suedez, Ulf Kristersson përsëriti rëndësinë që Spanja të veprojë “me shpejtësi” për të rimarrë situatën nën kontroll dhe “të përmbushë angazhimet e saj në kuadër të bashkëpunimit Shengen”.
“Nëse zhvillimet do të rrezikonin të preknin sigurinë ose situatën e migracionit të Suedisë, qeveria është e përgatitur të marrë masat e nevojshme për të ruajtur rendin dhe kontrollin”, shkroi ai në X.
“Ne po llogarisim që Spanja të bëjë atë që është e nevojshme për të mbrojtur kufijtë e jashtëm të BE-së dhe Maroku gjithashtu të marrë hapat e nevojshëm”, tha ministri i Jashtëm holandez, Tom Berendsen në X.
– “Kthimet duhet të jenë të shpejta”
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen i përshkroi imazhet nga Ceuta si “të papranueshme”, duke premtuar mbështetje shtesë të BE-së për Madridin.
“Ne nuk mund të lejojmë askënd të vijë në Unionin tonë pa iu përmbajtur rregullave tona. Kalimet e rrezikshme duhet të ndalojnë menjëherë. Rrjetet e kontrabandës duhet të çmontohen. Dhe kthimet duhet të jenë të shpejta, siç lejojnë rregullat tona”, shkroi ajo në X.
Von der Leyen tha se ajo ka ngarkuar komisionerin evropian për Çështjet e Brendshme, Magnus Brunner që të punojë ngushtë me Spanjën dhe të sigurojë mbështetje shtesë operacionale, përfshirë agjencinë kufitare të BE-së Frontex.
Ajo tha se komisionerja evropiane për Mesdheun, Dubravka Shuica ishte në kontakt me “homologun e saj maroken”, duke shprehur besimin se partneriteti i BE-së me Marokun do të ndihmonte në prodhimin e “rezultateve konkrete”.
Të enjten, ministri i jashtëm italian Antonio Tajani tha se ai ishte “pro mbylljes së zonës Shengen ndaj Spanjës”, ndërsa zëvendëskryeministri Matteo Salvini i bëri jehonë propozimit.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni tha më vonë se Roma ishte e përgatitur të miratonte “masa të jashtëzakonshme” për të mbrojtur kufijtë e saj. Pas këtyre zhvillimeve, Ministria e Jashtme e Spanjës reagoi duke thirrur ambasadorin italian.
“Kjo ia vlen të zbërthehet pasi është mjaft zbuluese se si qeveritë e BE-së po mësojnë të kuptojnë, flasin, përdorin dhe abuzojnë me rendin ligjor të BE-së në shkelje të dukshme të parimit të bashkëpunimit besnik që i lidh ato”, shtoi Borrell.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz theksoi se “mbrojtja e kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian është thelbësore për të luftuar migracionin e paligjshëm”.