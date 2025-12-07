Limaj tregon nëse Nisma merr pjesë në zgjedhje

Kryetari i Nismës Socialdemokrate të Kosovës ka bërë të ditur se kjo parit do të garojë në zgjedhjet e 28 dhjetorit me 110 kandidatë për deputetë.
Ai ka thënë se përkundër përpjekjeve të tij, nuk ndodhi bashkimi, që siç tha ai do t’i jepte shpresë vendit.
“Siç u kamë premtuar qindra bashkëpunëtorëve, ne do të përpiqemi që deri në sekondat e fundit për të ofruar një mundësi bashkimi që jep shpresë për ndryshime. Fatkeqësisht ai bashkëpunim të cilin e keni pritur qytetarë që ne e kemi ofruar pa kushte, ky bashkim nuk ka ndodhur. Shkaku tani më dihet”, tha Limaj në konferencën për media.
Ai tha se bashkimit do t’i kthehen nga baza.
Limaj ka thënë se nëse e kalojnë pragun do të angazhohet që me PDK-në të bashkohen në Kuvend.
“Unë dua që të jem nga grupi më i madh opozitarë, ai grup më i madh është që do t’i bashkohemi ne, Partisë Demokratike të Kosovës, për t’ia dhënë ndryshimin e madh”, tha Limaj, raporton teve1.info
Ai tha se janë të vetëdijshëm që e kanë të vështirë të kalojnë pragun, duke u bërë thirrje qytetarëve që ta votojnë.
Limaj tha se nëse kjo parti nuk e kalon pragun nuk ka mundësi për ndryshim.
“Ne kemi marrë vendim si kryesi si parti do të kalojmë pragun dhe do të shkojmë të bëhemi bashkë me Grupin Parlamentar të PDK-së. Ky është vullneti ynë, nga sot e jo më fol pas zgjedhjeve”, tha Limaj.