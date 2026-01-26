Limuzina e së ardhmes me frymëzim nga vitet 30

Në të ardhmen, personazhe të shquar, drejtues ekzekutivë dhe politikanë mund të udhëtojnë me shoferë në diçka të quajtur Aznom L’Epoque.
I krijuar nga kompania e dizajnit Aznom me seli në Monza të Italisë në bashkëpunim me Camal Studio, koncepti parashikon një limuzinë (të mundshme) prodhimi me një dizajn të frymëzuar nga vitet 1930, të mundësuar nga një motor hibrid V6 me një fuqi totale prej më shumë se 1,000 kuaj fuqi.
Materialet janë vendosur me shumë kujdes, me zbukurime druri të punuara me dorë.
Teknologjia është e pranishme por e përmbajtur, e menaxhuar nga një sistem Inteligjence Artificiale që kontrollon klimën, ndriçimin dhe ambientin përmes komandave natyrore zanore.
Ndërkohë që mbetet një koncept, projekti parashikon gjithashtu mundësinë e një ndërtimi të vetëm ose një prodhimi jashtëzakonisht të kufizuar, të rezervuar për koleksionistët e interesuar.