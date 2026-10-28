Lista e Përbashkët Arabe i shtrin dorën bllokut të Eisenkotit për të rrëzuar qeverinë e Netanyahut

Deputeti arab në Parlamentin e Izraelit dhe kreu i bllokut parlamentar Lista e Përbashkët Arabe, Ahmad Tibi tha se blloku po i shtrin dorën “bllokut të ndryshimit” për të rrëzuar qeverinë e Benjamin Netanyahut, transmeton Anadolu.
“Blloku i ndryshimit” është një aleancë opozitare që synon të zëvendësojë qeverinë e kryeministrit Netanyahu. Në të bëjnë pjesë partia Yashar e ish-shefit të ushtrisë Gadi Eisenkot, Yesh Atid e Yair Lapidit, Demokratët e Yair Golanit, Beyachad e Naftali Bennettit dhe Yisrael Beiteinu e Avigdor Liebermanit.
“Pjesëmarrja masive e qytetarëve arabë është arritje historike për Listën e Përbashkët, e cila iu përgjigj thirrjes së publikut për unitet dhe dëshmoi se është një forcë vendimtare, pa të cilën ndryshimi është i pamundur”, tha Tibi në një deklaratë me shkrim të siguruar nga Anadolu.
“Ne ia shtrijmë dorën ‘bllokut të ndryshimit’ për të rrëzuar qeverinë Netanyahu-Ben-Gvir, proces që do të nisë me largimin e kryetarit të Parlamentit (Knessetit), Amir Ohana”, shtoi ai.
Sipas një videoje të publikuar nga zyra e tij, Tibi u tha mbështetësve të Listës së Përbashkët, në një tubim në vendbanimin Tayibe, në Izraelin qendror, sot herët se zërat e tyre ishin “më të fuqishmit”, pavarësisht përpjekjeve për të “ndërprerë energjinë elektrike në qendrat e votimit dhe për të penguar votimin”.
“Ben Gvir krimineli, nuk do të jetë ministër i Policisë. I ka ardhur fundi”, shtoi ai. Sipas mediave izraelite, blloku i Netanyahut pritej të fitojë 54 vende në Parlamentin prej 120 vendesh, shtatë më pak se shumica qeverisëse, kur janë numëruar 84.5 për qind e votave të zgjedhjeve parlamentare në Izrael.
Blloku opozitar i udhëhequr nga Eisenkot pritej të sigurojë 49 vende ndërsa partitë e përbëra kryesisht nga arabë pritej të fitonin 17 vende, sipas gazetës “The Times of Israel”, e cila iu referua Komitetit Qendror të Zgjedhjeve.
Lista e Përbashkët Arabe pritej të fitonte 11 vende ndërsa Lista e Bashkuar Arabe (Ra’am) pritej të siguronte gjashtë vende.