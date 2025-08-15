Liverpool e nis me fitore sezonin e ri

Liverpul e ka nisur me fitore sezonin e ri të Premierligës.
Kampioni i Anglisë para tifozëve vendas në ”Anfield”, shënoi fitore 4-2 ndaj Bournemouthit, shkruan IndeksOnline.
Kjo fitore kishte emocione të veçanta, pasi nga fillimi e deri në fund të ndeshjes, të gjithë e kuajtuan futbollistin Diuogo Jota dhe vëllaun e tij Andre Silva, të cilat vdiqën tragjikisht muajin e kaluar.
Liverpul shkoi në pushim me epërsi 1-0, me golin e shënuar nga Hugo Ekitike, në minutën e 37-të.
Katër minuta me të nisur pjesa e dytë, Cody Gakpo dyfishoi rezultatin e ”redsave”.
Bournemouth nuk u dorëzua dhe arriti ta barazonte rezultatin, me dy gola të shënuar nga sulmuesi ganez, Antoine Semenyo në minutat 64′ dhe 76′.
Italiani Federico Chiesa shënoi golin e parë në Premierligë që prej se u transferua vitin e kaluar, duke rikthyer epërsin e LIverpulit.
Fitoren skuadrës së Arne Slot ia siguroi Mohamed Salah, me golin e shënuar në 90+4.