Logoja misterioze e Apple ndez thashethemet për iPhone 17

Apple ka publikuar një logo të re dhe misterioze për ngjarjen e prezantimit të iPhone 17, që do të mbahet më 9 shtator.
Dhe kur e tërhiqni gishtin ose kursorin e mausit mbi të, logoja ndryshon ngjyrë sikur të shihej përmes një kamere termike.
Ky detaj ka bërë që fansat të mendojnë se kompania po paralajmëron ngjyra të reja për modelet e reja të iPhone.
Të tjerë sugjerojnë se bëhet fjalë për një sistem të përmirësuar ftohjeje, që do të rrisë efikasitetin dhe shpejtësinë e pajisjeve.
Ngjarja e titulluar “Awe Dropping” ka lënë pas shumë pikëpyetje mbi surprizat që priten.
Apple nuk ka zbuluar asnjë detaj zyrtar, duke e shtuar edhe më shumë kureshtjen për lançimin.