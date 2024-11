Libri: PSIKOLOGJIA E FESË

Autorë: Ali Köse & Ali Ayten

Formati: A5

Faqe: 288

Logos-A nxjerr nga botimi librin: “Psikologjia e fesë” të autorëve Ali Köse dhe Ali Ayten.

Në këtë tekst përmblidhen pikëpamjet e themeluesve të psikologjisë mbi fenë, opinionet e filozofëve muslimanë lidhur me frymën dhe shpirtin, shtjellimet e raportit të njeriut me fenë në shekujt e hershëm; kthimi kah feja, konvertimi fetar, parapsikologjia etj.

Autorët u referohen lidhjeve të pashmangshme që ka pasur psikologjia me përvojat fetare.

