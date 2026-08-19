Lufta në Jemen, një konflikt pa fitues!

Aty ku lufta shërben vetëm për të ruajtur ekuilibra
Për vite me radhë, lufta në Jemen nuk ka qenë një konflikt në kërkim të një fituesi. Është bërë një luftë në të cilën secila palë kërkon të degradojë kundërshtarët e saj, pa arritur një fitore që rajoni i gjerë nuk mund ta përvetësojë.
Kjo gjendje e bën Jemenin një provë ideale të idesë së paraqitur nga strategu amerikan Edward Luttwak në esenë e tij të vitit 1999, kur ai lançoi sloganin “Jepi një shans luftës”.
Ndonjëherë interesi strategjik është të sigurohet që asnjë palë të mos fitojë, duke ruajtur një ekuilibër që parandalon që asnjëra palë të mposhtë të tjerat.
Më shumë se dy dekada më vonë, Jemeni duket se po e teston këtë logjikë pa e miratuar kurrë zyrtarisht. Lufta teorikisht përfundoi si një konflikt konvencional, por në terren mbetet e pazgjidhur.
Në mars të vitit 2015, një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri pasi huthitët pushtuan Sanaa-n, me qëllim rivendosjen e një qeverie të njohur ndërkombëtarisht. Megjithatë, lufta as nuk e ktheu Jemenin në pikën e tij fillestare dhe as nuk i dha fund përfundimisht.
Huthitët nuk e morën kurrë të gjithë vendin; koalicioni nuk i largoi kurrë nga Sanaa. Forcat rivale në jug e ndërlikuan më tej atë që përndryshe mund të kishte qenë një konflikt binar.
Deri në vitin 2022, vijat e frontit ishin stabilizuar dhe kishte filluar një armëpushim, me huthitët që ende kontrollonin pjesën më të madhe të Jemenit veriperëndimor. Megjithatë, kjo nuk është paqe; është një ngrirje e konfliktit dhe çelësi për të kuptuar Jemenin përmes kornizës së Luttwak.
Një fitore e plotë për huthitët do ta poziciononte këtë forcë të lidhur me Iranin përgjatë më shumë se 1,000 km të kufirit të Arabisë Saudite me raketa dhe dronë që mund të kërcënonin objektet dhe infrastrukturën energjetike saudite.
Për SHBA-në dhe Izraelin, një rezultat i tillë do të kërcënonte Bab al-Mandeb, një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë – një dobësi që Huthit e kanë demonstruar tashmë gjatë luftës në Gaza që nga 7 tetori 2023. Një Jemen i kontrolluar nga Huthit mund të bëhet gjithashtu një bazë e përparuar për Iranin.
Shkatërrimi i plotë i huthive nuk do të ishte më pak i komplikuar. Ata nuk janë thjesht përfaqësues iranianë që mund të hiqen duke prerë linjat e furnizimit; ata janë të rrënjosur në strukturën politike, fisnore dhe shoqërore të Jemenit, me institucione të vërteta sigurie dhe administrative. Paraqitja e tyre vetëm si përfaqësues iranianë errëson bazën e tyre.
Çdo aktor – Huthit dhe Irani; qeveria jemenase, Arabia Saudite dhe forcat rivale jemenase; Emiratet e Bashkuara Arabe; SHBA-ja dhe Izraeli; dhe madje edhe al-Kaeda e ringjallur me bazë në Somali dhe grupi i saj brenda Jemenit, kanë një vizion të ndryshëm për Jemenin dhe një përkufizim të ndryshëm të mikut dhe armikut. Kjo mospërputhje e bën çdo zgjidhje jashtëzakonisht të vështirë.
Pas tetorit 2023, ndërhyrja e huthive në luftën e Gazës, e cila përfshinte sulme ndaj anijeve nga Bab al-Mandeb në Eilat, i shndërroi ata nga një aktor lokal në një lojtar rajonal, duke ripërcaktuar ngërçin. Ata nuk e kanë pushtuar Jemenin, por mund të krijojnë probleme për tregtinë globale; Qeveria nuk është e mundur, por nuk mund ta qeverisë vendin.
Kjo kontradiktë e bën “fitoren” pothuajse të pamundur për t’u përcaktuar dhe i jep Uashingtonit arsye për të bllokuar çdo rezultat që do t’i bënte Huthitë dominues, ndërsa gjithashtu do t’i dekurajonte kundërshtarët e tyre nga lufta totale – duke e mbajtur ndërhyrjen të lirë për fuqitë e jashtme, edhe pse sovraniteti i Jemenit bëhet kryesisht nominal.
Një fitore e plotë e huthive do të ndryshonte ekuilibrin përgjatë kufirit të Arabisë Saudite; një disfatë e plotë e huthive do të kërkonte një luftë të kushtueshme dhe do të ngrinte pyetje pa përgjigje se kush do të sundojë më pas. Ndarja mund të zgjidhte një konflikt ndërsa mbjellte një tjetër. Rivendosja e një shteti të centralizuar para luftës duket një perspektivë gjithnjë e më e largët nga realiteti.
Ngërçi i lejon të gjithëve të mbajnë diçka: huthitët mbajnë Sanaa-n, kundërshtarët e tyre mbajnë territorin dhe legjitimitetin, Arabia Saudite bllokon një shtet të plotë Huthit dhe Irani mban kartën e presionit pa pushtuar Jemenin. Por ekuilibra të tillë ekzistojnë vetëm për sa kohë që secila palë beson se prishja e tyre kushton më shumë sesa fiton – një brishtësi që u shfaq korrikun e kaluar, kur huthitët sulmuan objektet saudite të naftës dhe bllokuan portet e tyre, duke shkaktuar një përgjigje ushtarake të mbështetur nga Arabia Saudite.