Lufta Rusi–Ukrainë: Zhvillimet kryesore të ditës së 1,384

Në ditën e 1,384 të luftës në Ukrainë, vijojnë përleshjet e ashpra në frontet lindore dhe jugore, ndërsa Rusia kreu sulme të reja me raketa dhe dronë mbi zona civile dhe infrastrukturë energjetike. Forcat ukrainase raportuan se kanë rrëzuar një numër mjetesh ajrore gjatë natës.
Moska pretendoi përparime taktike në disa drejtime, por Kievi i mohoi këto deklarata. Ndërkohë, udhëheqësit perëndimorë riafirmuan mbështetjen e tyre për Ukrainën, ndërsa Kievi kërkoi më shumë sisteme mbrojtjeje ajrore për t’u përballur me sulmet e intensifikuara.
OKB shprehu shqetësim për rritjen e viktimave civile dhe dëmet në infrastrukturë, teksa lufta vazhdon pa shenja qetësimi. /mesazhi