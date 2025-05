Magnezi, si ta përdorni për shëndetin e zemrës

Pamjaftueshmëria e përbërësve si magnezi, është një problem i madh që ndodh shumë shpesh, veçanërisht nëse ushqimi juaj nuk përmban burime të këtij minerali që për fatin tonë të mirë gjendet në sasi të mëdha në ushqimet me bazë bimore.

Nëse nuk jeni duke marrë doza të mjaftueshme të këtij minerali atëherë shanset janë të larta që të përballeni me sëmundjet e diabetit, osteoporozës madje edhe sëmundjet e zemrës.

Mungesa e magnezit nuk ndodh gjithmonë për faj të ushqimit të varfër. Ndonjëherë, sëmundjet kronike ose mosha ndikojnë në aftësinë e trupit për të përthithur këtë mineral.

Njerëzit nuk marrin magnez mjaftueshëm për shkak të sëmundjeve të veshkave, problemeve me tretjen, përdorimin e tepruar të antibiotikëve

Magnezi luan një rol kryesor në shumë procese të shëndetit të njeriut. Ai përdoret nga çdo organ apo pjesë e trupit, duke nisur nga zemra, veshkat e deri tek muskujt.

Magnezi është një mineral thelbësor. Ai ndihmon trupin të rregullojë përthithjen e vitaminave dhe mineraleve të tjera si kalciumi, kaliumi, bakri, zinku dhe vitamina D.

Më poshtë do të gjeni disa të dhëna interesante mbi mënyrën se si magnezi ndikon çdo pjesë të organizmit.

Shëndeti i zemrës

Nëse kombinoni një dietë me yndyrna të pakëta dhe me ushqime të pasura me magnez, ju do të përfitoni tension të ulët të gjakut dhe rrjedhimisht një rrezik më të ulët të shfaqjes së sëmundjeve që i kanosen zemrës.

Kocka më të forta

Duke qenë se magnezi ndihmon në aktivizimin e vitaminës D të akumuluar në organizëm, ai ka ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e kockave dhe në formimin e kristaleve kockorë më të fortë.

Sheqernat në gjak

Studimet kanë treguar se marrja e dozave të mjaftueshme të magnezit ndihmon në uljen e rrezikut të diabetit të tipit 2.

Ankthi

Nivelet e ulëta të magnezit janë shkaktarë të ankthit. Studimet sugjerojnë se marrja e këtij minerali të rëndësishëm ndihmon në shuarjen e simptomave të ankthit.

Magnezi gjendet natyralisht në disa ushqime, pesë prej të cilave AgroWeb.org ju fton t’i zbuloni më poshtë.

Farat e kungullit: Farat janë të mbushura me magnez. Çdo racion ofron 48% të dozës së rekomanduar ditore të këtij minerali.

Spinaqi: Barishtet dhe zarzavatet janë ndër ushqimet më të shëndetshme që duhen konsumuar. Spinaqi në veçanti ka sasi të mëdha të magnezit.

Shqemet: Këto arrorë të rëndësishëm ofrojnë 29 përqind të dozës së rekomanduar ditore të magnezit. Ato janë lehtësisht të ngrënshme çdo ditë, sepse kanë shumë vlera dhe janë të shijshme.

Pazia: Është një barishte e pasur me ushqyes dhe vlera. Çdo racion ofron 38 përqind të dozës së rekomanduar ditore të magnezit.

Fasulet e zeza: Bishtajoret përmbajnë sasi të larta të magnezit por fasulet e zeza në veçanti janë më të mirat. Çdo racion i tyre ofron 30 përqind të dozës së rekomanduar ditore.