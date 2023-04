Mali kërkon përfundimin e misionit të OKB-së

Qindra persona janë mbledhur në kryeqytetin e Malit, Bamako, për të bërë thirrje për largimin e misionit paqeruajtës të Kombeve të Bashkuara në shtetin afrikan. Protestuesit kanë dalë në rrugë pas thirrjeve nga politikanët dhe grupet e ndryshe për t’i dhënë fund misionit paqeruajtës, shkruan AP.

Protestuesit, shumica me flamuj të Rusisë, kanë thënë se nuk është e nevojshme prezenca e paqeruajtësve të OKB-së. Mali, i sunduar nga junta ushtarake që nga grushti i vitit 2020, po lufton grupet e armatosura të lidhura me Al Qaedan dhe organizatën Shteti Islamik me ndihmën e mercenarëve paraushtarakë rusë.

Protesta vjen në një kohë kur ushtria e Malit ka pësuar një nga sulmet më të mëdha nga grupet e armatosura xhihadiste në Malin qendror dhe kur raportet e të drejtave të njeriut shpesh akuzojnë ushtrinë maliane për shkelje të të drejtave të njeriut.

Tensionet kundër Kombeve të Bashkuara të mbështetura nga regjimi duket se do të vazhdojnë të rriten me zgjedhjet presidenciale të vendosura për vitin e ardhshëm, të cilat disa mund të mos duan të analizohen me shumë kujdes nga vëzhguesit neutralë ose paqeruajtësit. /koha

