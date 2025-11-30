Manchester United i rikthehet fitoreve pas tre ndeshjeve

Manchester United i është rikthyer fitoreve në Premierligë, pas tre ndeshjeve.
”Djajtë e kuq” morren tre pikë në udhëtim ndaj Crystal Palace, duke fituar me përmbysje rezultati, nga 1-0 në 1-2.
Palace shkoi në pushim me epërsi, pasi Jean-Philippe Mateta u tregua i sakt nga penalltia, në minutën e 36-të.
Në pjesën e dytë, skuadra e Ruben Amorim reagoi për mrekulli, duke arritur ta përmbys rezultatin dhe të marr tre pikë.
Joshua Zirkzee barazoi shifrat në minutën e 54-të.
Pas nëntë minutave, Mason Mount i dha epërsin Mancheserit. Ky gol ishte edhe vendimtar.
United me këtë fitore shkon në kuotën e 21 pikëve dhe renditet në vendin e gjashtë në tabelë, një më shumë se Crystal Palace.