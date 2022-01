Mandarina mund të lehtësojë inflamacionin, të ulë kolesterolin dhe presionin e gjakut

Kur bëhet fjalë për frutat që të gjithë i shijojnë, ka kuptim pse mandarinat shpesh mbretërojnë në mënyrë supreme: Ato janë të lehta për tu qëruar, zbavitëse për tu ndarë dhe të shijshme për t’u ngrënë.

Por mbi të gjitha, këto fruta nga familja e portokallit janë gjithashtu plot përfitime shëndetësore, duke përfshirë të qenit një ndihmë e madhe për sistemin tuaj imunitar dhe kardiovaskular.

Çfarë janë mandarinat?

Mandarinat mund të jenë pak konfuzese pasi duken aq të ngjashme me agrumet e tjera, duke përfshirë portokallin normal. Por, portokalli është zakonisht më i madh dhe më i pabarabartë, me një strukturë me guralecë në krahasim me formën e vogël dhe të lëmuar të një mandarine. Mandarinat janë zakonisht shumë më të vogla në madhësi dhe më të ëmbla në shije.

Lajmi i mirë është se cilido nga këto fruta në familjen e agrumeve ka përfitime të ngjashme shëndetësore, kështu që ju me të vërtetë nuk mund të gaboni duke zgjedhur ndonjë prej tyre.

Përfitimet ndaj inflamacionit

Ashtu si agrumet e tjera, mandarinat janë të pasura me antioksidantë, vitaminë C dhe komponime anti-inflamatore që mund të zvogëlojnë ënjtjen, të luftojnë radikalet e lira që dëmtojnë qelizat dhe të parandalojnë shenjat e plakjes. Në fakt, aftësia e tyre për të mbrojtur qelizat tuaja nga pushtuesit gjithashtu mund t’i ndihmojë atp të vrasin qelizat kanceroze.

Përfitimet ndaj kolesterolit

Për shkak se mandarinat janë gjithashtu të larta në fibra, ato kontribuojnë në uljen e kolesterolit tuaj. Për ta bërë këtë, ata formojnë një lloj paste në zorrë dhe sigurohen që ushqimi është duke bërë rrugën përmes sistemit tuaj të tretjes në kohën e duhur; është vendimtare që trupi të thithë format e kolesterolit “të mirë” që zbresin në këtë trakt.

Përfitimet ndaj presionit të gjakut

Studime të shumta kanë lidhur agrumet si mandarinat me uljen e presionit të gjakut . Shkencëtarët besojnë se një pjesë e kësaj ka të bëjë me efektin që mund të kenë në ruajtjen e niveleve të duhura të kolesterolit, por është gjithashtu për shkak të komponimeve të quajtura flavonoide, e cila rregullon nivelet e oksidit nitrik në gjak dhe mban hipertensionin larg.