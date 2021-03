Maqedonia befason Gjermaninë

Maqedonia ka shënuar fitore ndaj Gjermanisë, pasi e mposhti atë me rezultat 2-1.

Goran Pandev hapi serinë e golave në këtë ndeshje, pas një asistimi nga Enis Bardhi në minutën e 45, raporton lajmi.net.

Ilkay Gundogan barazoi shifrat në pjesën e dytë 63′, mirëpo nuk ishte e mjaftueshme pasi Maqedonia shënoi një gol tjetër.

Elif Elmas shënoi në minutën e 85-të, për t’i dhënë epilogun përfundimtar ndeshjes.

Me këtë fitore, Maqedonia ëshë në vendin e dytë me pikë të barabarta me Gjermaninë, derisa në vendin e parë në grupin J është Armenia.