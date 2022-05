“Masakrat e Francës në Algjeri nuk mund të harrohen”

Në një mesazh për 77-vjetorin e masakrës së 8 majit 1945 të kryer nga ushtria koloniale franceze kundër demonstruesve algjerianë, Tebboune tha se gjakderdhja ishte një pikë kthese në historinë e Algjerisë.

Masakra e 8 majit 1945 ishte masakra më e madhe dhe më e shëmtuar e kryer nga Franca në një ditë të vetme, ku shifrat zyrtare algjeriane vlerësojnë se rreth 45.000 algjerianë u vranë duke kërkuar pavarësinë e vendit të tyre.

Algjeria përfaqëson shembullin më të fundit dhe më të përgjakshëm të historisë koloniale të Francës në kontinentin afrikan.

Përafërsisht 1,5 milion algjerianë u vranë dhe miliona të tjerë u zhvendosën në luftën tetëvjeçare për pavarësi që filloi në vitin 1954.

Për vite me radhë, Algjeria ka kërkuar që Franca të njohë dhe të kompensojë krimet e saj të kryera kundër popullit algjerian gjatë periudhës koloniale franceze midis viteve 1830 dhe 1962.

Parisi nuk i ka kërkuar asnjëherë zyrtarisht falje Algjerisë si shtet për politikat e saj koloniale. /aa

Video insert nga masakrat +18 (pamje të rënda)

On May 8, 1945, the #French occupation committed heinous massacres in Setif, Guelma and Kharrata,east of #Algiers, which resulted in 45,000 martyrs, according to official estimates, just because they demanded the independence of Algeria, then Macron lectures in our Muslim nations https://t.co/ySI0AcqoOr pic.twitter.com/CcrqBwIj23

— ιмα∂ мυgнυℓ 🇵🇰 (@ImadMughul) May 7, 2022