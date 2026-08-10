Mata Hari, historia e kësaj gruaje që mashtroi Evropën

Nga shfrytëzimi i dobësive mashkullore te spiunimi i dyfishtë
Ajo ishte një legjendë që gjatë jetës së saj. Kur Mata Hari u shfaq për herë të parë në qendër të vëmendjes në Paris në vitin 1905, shoqëria e lartë u magjeps nga kjo grua e re.
“Ajo kërceu me vello dhe reçipeta me gurë të çmuar, dhe kjo ishte pothuajse e gjitha. Askush para saj nuk kishte guxuar të hidhte vellot e saj dhe të qëndronte para burrave në një ekstazë të tillë. Dhe çfarë lëvizjesh të mrekullueshme, të guximshme dhe të dëlira në të njëjtën kohë”, shkroi shtypi parizien.
Ashtu si gazetarët, publiku ishte i bindur se po dëshmonte një performancë ekzotike nga një balerinë tempulli.
Mata Hari shfrytëzoi faktin që Paris ishte e magjepsur nga ekzotikët në atë kohë dhe shpiku një histori të tërë jete – ajo pretendoi se ishte vajza e një Brahmini të respektuar, kastës më të lartë në Indi.
“Nëna ime, balerina e parë në tempullin Randa Svani, vdiq në moshën katërmbëdhjetë vjeç, të njëjtin vit që linda unë. Pasi priftërinjtë e tempullit e dogjën, më adoptuan dhe më quajtën Mata Hari.”
Ajo gënjeu se kishte mësuar valle të shenjta në tempull që kur ishte fëmijë, dhe gjatë shfaqjeve i hiqte velat një nga një. Më vonë ajo pranoi: “Nuk isha kurrë një valltare e mirë. Arsyeja e vetme pse njerëzit vinin të më shihnin ishte sepse isha e para që pata guximin të shfaqesha lakuriq në publik.”
Vajza e një kapelëbërësi holandez
Por dhe askush nuk dyshon se emri i saj i vërtetë është Margareta Gertrude Zele dhe se ajo vjen nga qyteti holandez i Leeuëarden. Ajo lindi atje më 7 gusht 1876, vajza e një kapelebërësi.
Babai i saj, i cili ishte pasuruar përmes spekulimeve në tregun e aksioneve, e mbuloi me dhurata. Për ditëlindjen e saj të gjashtë, ajo madje mori një karrocë të tërhequr nga dhitë. Ajo shkoi në një shkollë për të pasurit, ku mësoi gjermanisht, anglisht dhe frëngjisht – si dhe vallëzim.
Por kur ishte 13 vjeçe, jeta e saj luksoze mori fund. Babai i saj falimentoi, prindërit e saj u divorcuan dhe dy vjet më vonë nëna e saj vdiq. Vajza që atëherë ka jetuar me një të afërm dhe po studion për t’u bërë mësuese.
Znj. MacLeod
Sipas fjalëve të saj, ajo ishte tërhequr nga burrat me uniformë që në rini: “Në sytë e mi, një oficer ishte një qenie sublime, një hero që ishte gjithmonë i gatshëm të përballej me çdo rrezik dhe të niste një aventurë të re.”
Si një vajzë 18-vjeçare, një ditë ajo pa një reklamë në gazetë: “Një oficer nga India Lindore Holandeze (Indonezia e sotme, aktualisht me pushime në atdhe, kërkon njohje me një vajzë të këndshme për martesë. Gjendja financiare nuk është e rëndësishme.”
Margaret dhe oficeri John Rudolph MacLeod, i cili ishte rreth njëzet vjet më i madh se ajo, një fisnik holandez me prejardhje skoceze, u bënë shpejt çift.
Ajo ishte 21 vjeçe kur ajo dhe burri i saj shkuan në koloninë e Lindjes së Largët, ishullin e Java-s. Atje, ajo studioi traditat dhe kulturën lokale për një kohë dhe debutoi si balerinë. Në atë rast, ajo përdori për herë të parë emrin Mata Hari, që në gjuhën malajzeze do të thotë “rreth ditës” ose Dielli.
Megjithatë, burri i saj doli të ishte alkoolik, dorëlëshues dhe i shthurur: e gjithë familja duhej të trajtohej për sifilizin që e kishte marrë gjatë rrugës. Djali dyvjeçar vdiq nga helmimi, ndoshta nga merkuri, i cili më pas u përdor për të trajtuar sëmundjen. Më vonë, në vitin 1919, vajza e tyre vdiq gjithashtu në moshën 21 vjeçe, gjithashtu me shumë gjasa nga pasojat e sifilizit kongjenital.
Kur familja MacLeod u kthye në Evropë në vitin 1902, martesa e tyre ishte shkatërruar tashmë. Kujdestaria e vajzës iu dha fillimisht Margaret, por ajo nuk kishte të ardhura dhe babai refuzoi të paguante mbështetjen financiare për fëmijët. Në një rast, kur vajza pesëvjeçare po vizitonte të atin, ai e mbajti atë dhe nuk e lejoi të kthehej tek nëna e saj. Margaret, e paaftë të luftonte për fëmijën me mjete ligjore, e pranoi këtë, sepse besonte se burri i saj i keq ishte në të vërtetë një baba i mirë.
Jeta luksoze në kryeqytetet evropiane
Margaret nuk kishte të ardhura dhe në fillim ia dilte mbanë me ndihmën e miqve. Pastaj në Paris ajo punoi si modele për piktorë, u përpoq të performonte në cirk dhe më pas krijoi imazhin artistik të një Mata Hari ekzotike.
Nga viti 1905, ajo performoi në sallat më elegante, nga Vjena dhe Monte Karlo, nëpërmjet Berlinit, në Milano, dhe qëndroi në hotelet më të shtrenjta. Ajo kërceu në mbrëmjet e salloneve të Baron Rothschild-it, si dhe para Perandorit gjerman Wilhelm II dhe familjes së tij.
Kjo i hapi derën drejt rretheve më të larta shoqërore. Ajo ishte e lidhur me diplomatë dhe zyrtarë të lartë ushtarakë, të cilët paguanin bujarisht për shoqërinë e saj.
Por pas pesë ose gjashtë vitesh, ylli i Mata Harit filloi të venitej. Valltarët e rinj kopjuan performancën e saj, dhe publiku parizien, i etur për sensacion, tashmë po kërkonte idhuj të rinj. Mata Hari dha performancën e saj të fundit në vitin 1912.
Një spiune e dyfishtë?
Kur shpërtheu Lufta e Parë Botërore në vitin 1914, Mata Hari nuk mund ta financonte më stilin e saj luksoz të jetesës.
Kështu që ajo nuk e refuzoi ofertën e konsullit gjerman në Holandë për ta ndihmuar të shlyente borxhet e saj. Ai i ofroi asaj edhe më shumë para nëse do të lidhej me njerëz të rëndësishëm në anën e armikut dhe do të mblidhte informacione prej tyre dhe do t’ua kalonte gjermanëve. Si tarifë fillestare, asaj iu premtuan 20,000 franga, që ishte një shumë e madhe në atë kohë, e krahasueshme me rreth 100,000 euro sot, shkruan DW.
Kështu, Mata Hari bëhet spiune gjermane H 21. Kur shërbimi francez i inteligjencës e rekruton atë dhe gjithashtu i ofron një shumë të konsiderueshme parash, Mata Hari bëhet spiune e dyfishtë. /tesheshi