Maybach S-Class e re e mban motorin V12, por jo kudo

Kanë kaluar gati dy muaj që kur Mercedes përditësoi Benz S-Class, dhe tani po i jep versionit luksoz Maybach një ndryshim të ngjashëm.
Gjermanët kanë arritur ta bëjnë modelin e tyre kryesor edhe më luksoz duke shtuar logo shtesë të dyfishta M.
Do t’i dalloni në hyrjet e ajrit të përparmë, ndërsa emblema që zbukuron shtyllën C tani është e ndriçuar. Edhe zbukurimi i kapakut me yll trekëndësh ndriçon.
Image
Foto ilustrim
Foto galeri
Diku tjetër, grila është 20 përqind më e madhe dhe paraqet një kontur të ndriçuar dhe një markë Maybach të ndriçuar nga prapa.
Projektorët e montuar në pragjet anësore u kujtojnë të gjithëve se kjo nuk është Benz S-Class e rregullt, por homologu i saj më i shtrenjtë.
Ashtu si me modelet Benz të modifikuara së fundmi, një motiv i spikatur ylli trekëndësh shfaqet në dritat e përparme dhe të pasme për ta theksuar këtë pikë.
Ndërsa ju mund t’i quani këto ndryshime të shndritshme, Mercedes pretendon se elementët e rinj “projektojnë autoritet të qetë, kurrë mburrje”.
E njëjta gjë vlen edhe për kapakët e qendrës së rrotave vetë-niveluese, dhe po, dizajni mbresëlënës i rrotave me logo të shumta Maybach do të vazhdojë me modelin e modifikuar.
Një përqind e klientëve mund ta porosisin luxobarge në njërën nga mbi 150 ngjyrat e disponueshme, duke përfshirë përfundime dyngjyrëshe dhe një nuancë të freskët Nautic Blue.
Maybach po shton gjithashtu dizajne të reja fellnesh, duke përfshirë një set 20 inç me një përfundim të lëmuar dhe një set më të madh 21 inç me detaje ari.
Automjetet e pajisura me MB.Drive Assist Pro të certifikuar nga Niveli 2 mund të dallohen nga kamerat e integruara në krahët e përparmë.
Mercedes po e prezanton këtë teknologji së pari në Kinë, e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara. Disponueshmëria në Evropë është e mundur, por kjo do të ndodhë vetëm pasi kushtet rregullatore ta lejojnë.
Brendësia është vendi ku ndodh e gjithë magjia në një limuzinë ultra të nivelit të lartë, dhe Maybach S-Class 2027 nuk bën përjashtim.
Klientët mund të zgjedhin nga më shumë se 400 ngjyra, duke përfshirë katër opsione të reja tapicerie lëkure dyngjyrëshe që kombinojnë të Kuqen Karmine, Jeshilen e Liqenit, të Verdhën e Misrit dhe Kafenë e Duhanit me të Zezën.
Siç pritej, ndryshimi i pamjes e përshtat versionin Maybach me homologun e tij më të dobët Benz për sa i përket teknologjisë.
Paneli i instrumenteve dominohet nga një paraqitje me tre ekrane që paraqet një ekran me prekje 14.4 inç, një ekran për pasagjerin 12.3 inç dhe një panel instrumentesh 12.3 inç.
Në pjesën e pasme, tableta të dyfishta 13.1 inç vijnë me telekomandë për të rregulluar jo vetëm sistemin e argëtimit, por edhe veçoritë e rehatisë si cilësimet e klimës dhe tendat elektrike të diellit.
Nga dyert e pasme automatike deri te ndriçimi ambiental me 199 LED dhe 64 ngjyra të zgjedhshme, Maybach S-Class ka gjithçka përveç lavamanit të kuzhinës.
Si më parë, baza e rrotave është shtrirë më tej krahasuar me Benz S-Class me bazë të gjatë, kështu që ka shumë hapësirë për këmbët në pjesën e pasme.
Për një udhëtim edhe më luksoz, Mercedes pretendon se ka shtuar më shumë izolim akustik dhe një pezullim të ri me ajër me amortizim adaptiv në kohë reale.
Ka lajme të mira dhe të këqija në lidhje me motorët. S680 do të qëndrojë, por do të jetojë një jetë të dyfishtë. Vetura luksoze me motor V12 me 621 kuaj fuqi do të vazhdojë në Shtetet e Bashkuara dhe “tregje të tjera të zgjedhura”. Megjithatë, njësia “M279” me dy turbo 6.0 litra po tërhiqet nga rajonet me rregullore më të rrepta për emetimet.
Në Evropë dhe tregje të tjera, një S680 i ndryshëm do të ofrohet me një motor më të vogël V8 “M177 Evo”) që prodhon 604 kuaj fuqi.
Është ende një fuqi mbresëlënëse e fortë, dhe në fakt përputhet me kuajt e prodhuar nga motori V12 në S680 me dymbëdhjetë cilindra para-ripërtëritjes, të shitur në Evropë.
Në pjesën më të ulët të gamës, S580 merr më shumë fuqi se paraardhësi i tij, duke ofruar tani 530 kuaj fuqi nga motori i tij “M177 Evo”.
Ky është një motor V8 me turbo 4.0 litra me një bosht të sheshtë dhe teknologji të butë hibride. Jo se koha e përshpejtimit ka shumë rëndësi në një automjet si ky, por sprinti në 100 kmh zgjat rreth 4.3 sekonda para se të arrijë një shpejtësi të kufizuar elektronikisht prej 210 kmh. Rastësisht, modeli S680 me motor V12 ka shifra identike të performancës.
Në disa tregje, Mercedes-Maybach do të vazhdojë ta shesë S-Class si një hibrid plug-in me një motor benzine me gjashtë cilindra në linjë (“M256 Evo”) që punon në bashkëpunim me një motor elektrik.
S580e ka një prodhim total të sistemit prej 577 kuaj-fuqi, një rritje e konsiderueshme prej 74 kuaj-fuqish krahasuar me paraardhësin e tij.
Ai vjen me një bateri prej 21.96 kWh, e mjaftueshme për deri në 100 kilometra autonomi elektrike në ciklin WLTP.
Modeli Maybach S-Class i ripërpunuar do të mbërrijë te shitësit amerikanë në gjysmën e dytë të vitit. Ndërkohë, porositë për Evropën hapen më 25 mars.