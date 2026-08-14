Mazda rikthen CX-3, gjenerata e re vjen në 2027

Mazda ka dhënë sinjalin e parë zyrtar për rikthimin e CX-3, duke publikuar një imazh të një prototipi të kamufluar të identifikuar si “Next-generation CX-3”.
Nga pamjet e para, SUV-i i ri duket më i madh se modeli i mëparshëm, ndërsa dizajni pritet të ndjekë gjuhën moderne Kodo të Mazda-s.
Detajet për motorët, çmimin dhe tregjet ku do të shitet ende nuk janë konfirmuar.
Sipas informacioneve të lidhura me planet financiare të Mazda-s, lansimi pritet të nisë nga viti 2027, me Japoninë dhe tregjet e Azisë Juglindore ndër zonat kryesore.
CX-3 pritet të pozicionohet nën CX-30, si një SUV më kompakt dhe më i përballueshëm.
Megjithatë, Mazda ende nuk ka bërë të ditur nëse modeli i ri do të ofrohet edhe në tregje si SHBA-ja apo Evropa.
Për momentin, ky është vetëm një prezantim i hershëm, por konfirmon se CX-3 do të rikthehet në një gjeneratë të re.