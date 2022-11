Mbahet seanca konstituive e Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës

Në këtë seancë u bë inaugurimi i Zheljka Cvijanoviq, Zheljko Komshiq dhe Denis Beqiroviç si anëtarë të sapozgjedhur të Presidencës së BeH-së.

Zheljka Cvijanoviq, Zheljko Komshiq dhe Denis Beqiroviç sot në Sarajevë morën pjesë në seancën konstitutive të Presidencës së Bosnjë e Hercegovinës dhe bënë betimin me të cilin u inauguruan anëtarët e rinj të këtij institucioni.

Ceremonia solemne filloi me këndimin e himnit kombëtar të Bosnjë e Hercegovinës, pas së cilës ish-kryetari i Presidencës së BeH-së, Shefik Xhaferoviq, hapi seancën konstituive në të cilën u krye dorëzimi i detyrave.

Më pas, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) të BeH-së, Suad Arnautoviq, u dorëzoi certifikatat anëtarëve të sapozgjedhur të Presidencës së BeH-së.

Pas dorëzimit të certifikatave, anëtarët e sapozgjedhur të Presidencës së BeH-së lexuan dhe nënshkruan tekstin e deklaratës solemne, gjegjësisht dhanë betimin.

Me shpalljen dhe nënshkrimin e deklaratës solemne, Cvijanoviç, i cili do të jetë kryetar për tetë muajt e ardhshëm sipas sistemit të rrotacionit dhe anëtarët e Presidencës së BeH, Komsiç dhe Beqiroviq, morën detyrën e kreut kolektiv të shtetit, të cilin do ta kryejnë për katër vitet e ardhshme.

Në ceremoninë solemne, përveç anëtarëve të Presidencës së BeH-së, morën pjesë edhe anëtarë të familjeve të tyre, përfaqësues të trupit diplomatik, kryetarë të partive të caktuara politike dhe përfaqësues të tjerë zyrtarë.

Anëtarët e rinj të Presidencës së BeH përbëjnë përbërjen e tetë të këtij institucioni që nga viti 1996, kur u mbajtën zgjedhjet e para të pasluftës.

Në mandatin e kaluar postet e anëtarëve të Kryesisë Shtetërore i kryenin Shefik Xhaferoviq, Zheljko Komsiq dhe Milorad Dodik.

Në zgjedhjet e përgjithshme në BeH, të mbajtura këtë tetor, anëtarë të Presidencës së BeH u zgjodhën Beqiroviq nga populli boshnjak, Komshiq nga populli kroat dhe Cvijanoviq nga populli serb.

Denis Beqiroviq (Të Bashkuar për BeH e Lirë) fitoi 330.238 vota, Zheljka Cvijanoviq (Unioni i Social Demokratëve të Pavarur – SNSD), 327.720 vota dhe Zheljko Komshiq (Fronti Demokratik), 227.540 vota u zgjodh për një mandat tjetër. /trt