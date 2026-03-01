Mbretëria e Bashkuar nuk përjashton mundësinë e përfshirjes në veprime sulmuese kundër Iranit

Sekretari britanik i Mbrojtjes, John Healey, ka deklaruar se Britania është e përqendruar në operacione mbrojtëse, por nuk ka përjashtuar mundësinë e sulmeve të ardhshme teksa tensionet përshkallëzohen në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Duke folur për Sky News dhe BBC, Healey konfirmoi se avionët e Forcave Ajrore Mbretërore po operojnë mbi rajon në atë që ai e përshkroi si kapacitet mbrojtës.
“Ata do të rrëzojnë raketa ose dronë që drejtohen drejt aleatëve të Mbretërisë së Bashkuar, si Katari dhe Qipro”, tha ai.
Healey tha se 300 ushtarakë britanikë ishin të stacionuar pranë një baze ushtarake në Bahrein kur Irani e goditi atë dje, me disa prej tyre “brenda disa qindra metrash nga vendi i goditjes”.
Ai tha se është i shqetësuar se “sulmet gjithnjë e më të pakontrolluara dhe të përhapura të Iranit në mbarë Lindjen e Mesme po vënë në rrezik personelin dhe qytetarët britanikë”.
Ai konfirmoi gjithashtu se dy raketa ishin lëshuar në drejtim të Administratës Greko Qipriote.
“Kjo tregon se bazat tona, personeli ynë, ushtarakë dhe civilë, aktualisht janë në rrezik përballë një regjimi që po bëhet gjithnjë e më i pakontrolluar dhe i përhapur në sulmet që po ndërmerr”, tha ai.
I pyetur nëse Mbretëria e Bashkuar mund të kalojë nga operacione mbrojtëse në ato sulmuese, Healey u përgjigj se “nuk kanë qenë pjesë e sulmeve”.
“Po përqendrohemi në veprime mbrojtëse. Këtë kemi bërë që nga fillimi dhe kemi dërguar radarë shtesë, avionë dhe sisteme të tjera armësh në Qipro dhe Katar. Po fluturojmë, edhe teksa flasim, gjatë kësaj fundjave si pjesë e koordinimit rajonal. Të gjitha veprimet tona kanë të bëjnë me mbrojtjen e interesave dhe aleatëve britanikë”, shtoi ai.
I sfiduar nëse Britania mund të sulmojë drejtpërdrejtë Iranin së bashku me aleatët e saj, ai tha: “Nuk do të spekuloj mbi situata hipotetike apo diskutime dhe operacione të mundshme”.
“Veprimet që ndërmarrim dhe që po ndërmarrim aktualisht janë brenda rregullave të përcaktuara të angazhimit, do të mbeten për mbrojtjen e interesave tona dhe interesave kolektive të aleatëve, si dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”, shtoi ai.
Healey gjithashtu paralajmëroi për një “situatë vërtet serioze dhe në përkeqësim”, duke përmendur “rritjen e rrezikut nga sulmet hakmarrëse dhe të pakontrolluara iraniane”.
Dje, SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën një sulm të përbashkët ndaj Iranit, ndërsa Teherani reagoi me sulme hakmarrëse me raketa dhe dronë.
Sot, Irani konfirmoi vdekjen e liderit suprem, Ayatollah Ali Khamenei dhe disa zyrtarëve të lartë.