Mbreti Charles, me hadith nga Profeti Muhamed në nder të Sulltanit të Omanit

Darka në Winsdor për mikun e ardhur nga Lindja e Mesme
Mbreti britanik Charles III citoi një hadith të Profetit Muhamed, paqja qoftë mbi të, në arabisht gjatë një darke gala të mbajtur në nder të Sulltanit të Omanit Haitham bin Tariq, duke theksuar lidhjet historike midis dy vendeve dhe reputacionin e Omanit si një vend që nxit dialogun dhe ndërmjetësimin në konfliktet ndërkombëtare.
Ceremonia u mbajt në Kështjellën Windsor, ku Mbreti Charles III dhe Mbretëresha Camilla pritën Sulltanin e Omanit gjatë vizitës së tij tre-ditore shtetërore në Mbretërinë e Bashkuar. Është vizita e parë e një sulltani të Omanit në Mbretërinë e Bashkuar në këtë nivel në më shumë se katër dekada.
Në fjalimin e tij, Mbreti britanik vlerësoi popullin e Omanit, duke kujtuar fjalët që ia atribuoi Profetit Muhamed, paqja qoftë mbi të.
“Nëse do të kishit ardhur te populli i Omanit, ata nuk do t’ju kishin fyer ose goditur,” tha Charles, duke cituar një hadith në arabisht.
Regjistrimi i kësaj pjese të fjalimit të tij tërhoqi shpejt vëmendjen në rrjetet sociale.
Monarku britanik theksoi veçanërisht rolin diplomatik të Omanit në një kohë kur Lindja e Mesme po përballet me sfida serioze sigurie.
Ai theksoi se Omani gëzon besimin e palëve të ndryshme dhe vlerësoi përpjekjet e tij në ndërmjetësimin dhe ruajtjen e rrugëve të hapura në det, veçanërisht në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare në botë.
Charles III vlerësoi se një angazhim i tillë përfaqëson një kontribut të rëndësishëm për bashkësinë ndërkombëtare, veçanërisht për njerëzit dhe vendet më të prekura nga konfliktet rajonale.
Ai gjithashtu theksoi se neutraliteti i Omanit, të cilin e përshkroi si konstruktiv, ka rëndësi shumë përtej kufijve të Gjirit Persik.
Më shumë se dy shekuj miqësi
Duke folur për marrëdhëniet midis Londrës dhe Muscatit, Mbreti Charles III kujtoi lidhjet e gjata midis dy vendeve, të cilat përfshijnë diplomacinë, mbrojtjen, tregtinë dhe bashkëpunimin kulturor.
Ai theksoi veçanërisht rëndësinë e transmetimit të miqësisë dhe bashkëpunimit nga një brez në tjetrin, duke theksuar se marrëdhëniet afatgjata midis vendeve mund të jenë një mbështetje e rëndësishme në përballimin e sfidave globale.
Vizita shtetërore e Sulltan Haitham bin Tariq, përveç rëndësisë së saj diplomatike, fitoi edhe një dimension të fortë simbolik – nëpërmjet kujtesës nga ana e mbretit të fjalëve të Profetit Muhamed, paqja qoftë mbi të, dhe lavdërimit të vlerave që Omani përpiqet të promovojë në marrëdhëniet ndërkombëtare. /tesheshi.com/