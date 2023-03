Mbreti i Jordanisë: Dhuna në Bregun Perëndimor kërcënon stabilitetin

Mbreti Abdullah i Jordanisë i tha sekretarit amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin të dielën se rritja e dhunës në Bregun Perëndimor kërcënoi stabilitetin rajonal dhe kërkoi ndihmë për të luftuar rritjen e drogës përgjatë kufijve të saj me Sirinë për të cilën fajësohen milicitë e mbështetur nga Irani, thanë zyrtarët jordanezë.

Austin mbërriti në Jordani më herët të dielën në fillim të një turneu në Lindjen e Mesme që do ta çojë atë gjithashtu në Izrael dhe Egjipt në një shfaqje mbështetjeje për aleatët e tij kryesorë rajonalë kundër kërcënimit në rritje të paraqitur nga Irani, thanë zyrtarët amerikanë.

Ai shkroi në Twitter para largimit të tij se do të takohej me liderët kryesorë dhe do të “riafirmojë angazhimin e SHBA-së për stabilitetin rajonal dhe avancimin e interesave të përbashkëta të aleatëve dhe partnerëve tanë”.

Mbreti Abdullah, vendi i të cilit priti takimin e parë izraelito-palestinez në Akaba javën e kaluar me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë amerikanë dhe egjiptianë, tha se përpjekjet duhet të përshpejtohen për të arritur një marrëveshje paqeje gjithëpërfshirëse arabo-izraelite bazuar në një zgjidhje me dy shtete. /mesazhi