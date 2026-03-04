Më 3 mars 1923 ka rënë kalifati islam në Turqi…

Kjo datë konsiderohet si rënie e mbarë ymetit dhe tragjedia e tij.
“Në luftën e parë botërore, revolucioni i madh arab iu bashkëngjit anglezëve dhe luftuan turqit. Kjo gjë shkaktoi disfatën e tyre (turqve).
E, çfarë korrën arabët?
Anglezët ia dhanë Palestinën vatan jehudive dhe ra kalifati, i cili refuzoi, në kohën e Abdulhamidit, ta shesë Palestinën me okë të tëra floriri!
Ndërkohë, mes turqve dhe arabëve ndodhi një ftohje e madhe dhe gjithashtu regjimi turk ia ktheu shpinën Islamit!”
______________________
Shejkh Muhamed El-Gazali
Hoxhë Lavdrim Hamja