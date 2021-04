Me ceremoni shtetërore Osmani e nis detyrën e presidentes

Me ceremoni shtetërore e ka nisur ditën e parë të punës presidentja Vjosa Osmani.

Ajo ka parakaluar në tepihun e kuq dhe pranë togut ceremonial të Forcës së Sigurisë së Kosovës, derisa ka marrë detyrën nga kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca, i cili e ushtroi këtë post.

Në këtë organizim ku Vjosa Osmani ka marrë detyrën e presidentit të Kosovës, përveç bashkëshortit dhe vajzave të Osmanit, kanë qenë të pranishëm edhe ambasadorët e vendeve të QUINT-it e kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Presidenca ka njoftuar se për shkak të pandemisë nuk është organizuar një ceremoni inaugurimi, megjithatë, janë paraparë disa aktivitete për pranimin e detyrës.

Presidentja, në ditë e parë të punës do të pres sot në takim ekipin e xhudistëve kampionë, nxënësit e Institutit ATOMI dhe do të vizitojë qendrën e vaksinimit.

Gjithashtu, Osmani do të bëjë homazhe në Prekaz dhe pranë varrit të ish-presidentit Rugova.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani me bashkëshortin dhe dy vajzat ka hyrë në Presidencë.