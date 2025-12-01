Më pak ushtarakë kërkojnë karrierë në ushtrinë izraelite

Ushtria izraelite po përballet me një krizë serioze në ruajtjen e personelit, raporton The Times of Israel, duke cituar të dhënat e Channel 12. Sipas raportit, mungojnë rreth 1,300 oficerë me grada togeri dhe kapiteni, si dhe rreth 300 majorë.
Një sondazh i brendshëm i ushtrisë tregoi se vetëm 63% e oficerëve janë të interesuar të vazhdojnë karrierën ushtarake, krahasuar me 83% në vitin 2018.
Raporti thekson se rekrutimi është bërë gjithnjë e më i vështirë, pasi shumë izraelitë po zgjedhin punë civile për shkak të lodhjes nga lufta, kushteve të përkeqësuara të shërbimit, delegjitimimit politik dhe pakënaqësive ndaj emërimeve të fundit në drejtimin e ushtrisë. /mesazhi