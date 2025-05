Më shumë hekur në dietë, më shumë energji

Sipas një studimi të ri, konsumimi i ushqimeve të pasura me hekur, si mishi i kuq, thjerrëzat, spinaqi dhe bishtajoret, mund të ndihmojë në rritjen e niveleve të energjisë dhe përmirësimin e kapacitetit të trupit për të luftuar lodhjen kronike.

Hekuri është mineral thelbësor që ndihmon në transportin e oksigjenit nëpër trup, duke i dhënë muskujve dhe organeve energjinë e nevojshme për funksionimin e duhur.

Mungesa e hekurit shpesh lidhet me lodhje të tepruar, dobësi dhe anemi, që mund të dëmtojnë aktivitetin e përditshëm dhe performancën fizike.

Ushqimi i pasur me hekur mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për individët që janë më të ekspozuar ndaj riskut të anemisë, si gratë shtatzëna, adoleshentët dhe vegjetarianët.

Duke përfshirë burime të pasura me hekur dhe duke kombinuar këto ushqime me vitamina të tilla si vitaminë C, mund të ndihmojmë trupin të absorbojë më mirë këtë mineral dhe të ruajmë nivele të qëndrueshme të energjisë gjatë gjithë ditës.