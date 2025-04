Me versionin 19 iPadOS do të jetë më i ngjashëm me macOS

Ky përditësim do të vijë drejt fundit të vitit dhe me shumë gjasa do të dëgjojmë më shumë rreth tij në konferencën e zhvilluesve WWDC 2025 në Qershor.

Raportohet se Apple është duke përgatitur lançimin e disa përditësimeve të mëdha për iPadOS që mund ta sjellin në një linjë me macOS.

Sipas Mark Gurman të Bloomberg, iPadOS 19 do të përqendrohet tek produktiviteti, puna me disa aplikacionet dhe menaxhimin e dritareve të aplikacioneve.

Edhe pse nuk do të jetë një macOS i mirëfilltë për iPad, Gurman thekson se ndryshimet do të shkojnë larg sa të plotësojnë nevojat e për softuerë të përdoruesve të tabletit.

Ky përditësim do të vijë drejt fundit të vitit dhe me shumë gjasa do të dëgjojmë më shumë rreth tij në konferencën e zhvilluesve WWDC 2025 në Qershor.

Këtë vit priten përditësime madhore për iOS dhe macOS dhe janë pjesë e një lëvizjeje për të krijuar eksperiencë më konsistente mes pajisjeve të ndryshme të Apple.