Media iraniane: Pse ky është një Netanyah fals…

Në pritje të momentit kur për këtë djall të shpallet zyrtarisht: Vdiq(ose ndryshe ngordhi)!
Edhe pse videoja e fundit e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, në të cilën ai vizitoi një kafene, supozohej të hidhte poshtë thashethemet për vdekjen ose lëndimin e tij, ajo doli të ishte e rreme dhe e gjeneruar nga inteligjenca artificiale, sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim të hënën, më 16 mars.
Zyra e Netanyahu-t publikoi një video të kryeministrit izraelit të dielën, më 15 mars, për të mohuar spekulimet se ai u vra ose u plagos në sulmet me raketa të nisura nga Irani.
Por një video e re që supozohej të qetësonte dyshimet ka ngritur pyetje shtesë, pasi rezulton të jetë gjeneruar nga inteligjenca artificiale, sipas agjencisë iraniane.
Një shenjë e qartë se videoja e fundit është gjeneruar nga inteligjenca artificiale është se filxhani i kafesë që Netanyahu mban është i mbushur deri në grykë, por asnjë pikë e vetme nuk derdhet ndërsa filxhani anohet ose lëviz shpejt, dhe as sasia e kafesë nuk zvogëlohet ndërsa Netanyahu e pi atë.
Një tjetër shenjë është ndryshimi në pamjen e Netanyahu-t në video, veçanërisht kur fytyra e tij shihet në profil, dhe krahasimi i fytyrës së tij nga ky kënd me fotot e tij të vërteta zbulon se videoja është e rreme, pretendon agjencia iraniane.
Netanyahu postoi këtë video të dielën duke tallur teoritë e konspiracionit në mediat sociale se ai u vra në një sulm iranian.
Por a ka vdekur në të vërtetë, siç përflitet, kjo monstër njerëzore?
Konfirmim zyrtar nuk ka dhe, nëse vërtet është sosur ky sojzës nga më të këqinjtë që ka parë historia, është e kuptueshmë që të bëhet ç’është e mundur për ta mohuar nga shteti i tij. /tesheshi