Meksika ekstradon në SHBA djalin e liderit të drogës “El-Chapo”

Ovidio Guzman Lopez, djali i liderit të kartelit të drogës të Sinaloas, Joaquin “El-Chapo” Guzman, raportohet se i është dorëzuar të premten agjentëve të Interpolit nga autoritetet meksikane për t’u ekstraduar në SHBA, transmeton Anadolu.

Mediat meksikane dhe amerikane raportojnë se Guzman Lopez u largua nga burgu i sigurisë maksimale El-Altiplano me një helikopter, i shoqëruar nga shtatë agjentë të Interpolit.

Guzman Lopez kërkohej nga SHBA-ja për kontrabandë të lëndëve narkotike fentanil, metamfetaminë, kokainë dhe marihuanë.

SHBA-ja paraqiti kërkesë ekstradimi për Guzman Lopezin në vitin 2019 pas një arrestimi të dështuar nga autoritetet meksikane.

Guzman Lopez është djali i El-Chapos, ish-lideri i kartelit të Sinaloas, i cili po vuan dënim të përjetshëm në SHBA.

Guzman Lopez ishte një nga krerët e Chapitos, një fraksion i kartelit të babait të tij që ai e drejtonte me tre vëllezërit e tij.

Sipas autoriteteve amerikane, Chapitos kanë një pjesë të madhe në biznesin e shpërndarjes së fentanilit në SHBA.

Ekstradimi i nënbosit ishte në pritje për katër vjet kur Meksika arrestoi Guzman Lopezin në Culiacan në vitin 2019.

Arrestimi i tij shkaktoi një valë dhune ndërsa aleatët filluan të shkatërrojnë qytetin veriperëndimor meksikan. Bllokimet e rrugëve, të shtënat dhe sulmet e drejtpërdrejta ndaj familjeve të personelit ushtarak meksikan shkaktuan një konfrontim midis ushtrisë dhe personave të armatosur të kartelit të Sinaloas. Dhuna rezultoi në atë që presidenti Andres Manuel Lopez Obrador urdhëroi lirimin e tij.

Guzman Lopez do të arrestohej sërish në janar, ndërsa autoritetet meksikane mohonin ekstradimin e tij të shpejtë në SHBA.

