Egërsi ukrainase mbi kryeqytetin rus, edhe diplomacia po digjet nën zjarrin e luftës
Të paktën dy persona u vranë dhe gjashtë të tjerë u plagosën, përfshirë dy fëmijë, në një sulm të madh gjatë natës nga dronë ukrainas në zonën e Moskës.
Guvernatori rajonal i rajonit të Moskës, Andrei Vorobyov, tha se mbrojtja ajrore ruse ka kapur dhe shkatërruar gjithsej 249 dronë gjatë sulmit.
Sipas autoriteteve ruse, një grua 44-vjeçare humbi jetën në vendbanimin Sofjino pasi u godit një pallat apartamentesh. Viktima e dytë ishte një burrë i moshuar në lagjen Orekhovo-Zuyevo, i cili vdiq në shtëpinë e tij. U raportuan zjarre në ndërtesa banimi dhe një depo në disa vende.
Kryetari i bashkisë së Moskës, Sergei Sobyanin, tha se një rafineri nafte dhe një ndërtesë pranë Bulevardit të Moskës u dëmtuan në sulm. U vendosën kufizime të përkohshme në trafikun ajror për arsye sigurie, dhe fluturimet u pezulluan në aeroportet Sheremetyevo dhe Vnukovo të Moskës.
Në të njëjtën kohë, autoritetet ukrainase raportuan vdekje në sulmet ruse në rajonet e Kievit dhe Sumy.
Kreu i rajonit të Kievit, Timur Tkachenko, tha se një nënë dhe dy fëmijët e saj të vegjël u vranë në qytetin Fastiv pasi disa shtëpi private u goditën dhe u dëmtuan.
Një tjetër tragjedi ndodhi në rajonin verilindor të Ukrainës, Sumy. Sipas zyrtarëve ukrainas, një dron rus goditi një makinë që mbante katër persona, pa asnjë nga pasagjerët që mbijetoi.
Autoritetet ukrainase kanë raportuar gjithsej shtatë vdekje në sulmet në rajonin e Kievit dhe Sumy.
Kështu, në vend që diplomacia të marrë avantazh mbi luftën, për ta çuar këtë të fundit drejt shuarjes, është lufta ajo që po bëhet dhe më e egër, duke paralajmëruar për kohëra më të këqija se aktualet prej pushtimit rus të Ukrainës. /tesheshi.com/